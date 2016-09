Etter ti måneder i varetekt ville politiet løslate mannen, men han ba om å få bli i fengslet.

I november i fjor ble han siktet for menneskehandel etter at politiet mistenkte ham for å ha utnyttet kvinner til prostitusjon.

Ville løslate

Politiet har etterforsket saken ferdig og har sendt forslag til statsadvokaten om å ta ut tiltale, men det er høyst usikkert om saken kan behandles i Bergen tingrett i løpet av året.

Politiet var derfor innstilt på å løslate mannen og gi ham besøksforbud mot de fornærmede fordi videre fengsling «ville innebære et uforholdsmessig inngrep» mot ham.

- Tilfreds med foholdene

Mannen informerte retten, via sin forsvarer Erik Nåmdal, at han ikke ønsker å bli løslatt nå.

«Han har opplyst at han har solgt sin bolig, samt at han er tilfreds med forholdene under varetekt og at han får oppfølgning i fengselet som han ønsker å benytte seg av videre», heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

Helhetsvurdering

Retten mener dette er et moment som må tas hensyn til. Totalvurderingen av sakens alvor og omfang, forventet straff, siktedes sosiale situasjon, siktedes ønske om fortsatt varetekt, og forholdene forøvrig, tilsier at videre varetektsfengsling er forsvarlig.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra forsvarer Erik Nåmdal eller politiadvokat Jan Christian Alvheim.