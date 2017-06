Bergen kommune har gjennomført flere nye utredninger i Fløen-området etter klager fra beboere og eksperter. Sweco innrømmer feil i rapporten sin, men avviser skredfare.

Kommunens fagfolk, byrådet og bystyreflertallet har allerede bestemt seg for å legge bybanetraseen mot Haukeland gjennom Fløen.

På onsdagens bystyremøte i Gamle rådhus skal endelig vedtak fattes. Beboerne i Fløen gir imidlertid ikke opp, og har sendt en rekke klager hvor de påpeker det de mener er faktafeil i saken:

I motsetning til det som er påstått, må man ikke rive hus dersom traseen legges lenger nord under Årstadgeilen.

Skredrapporten som er utført baserer seg på feil faktagrunnlag når den beskriver skråningen i Fløen.

Skadene en byggegrop gjennom Fløen kan påføre de omliggende husene er ikke utredet.

Flere rapporter

I området er det to traseer som står mot hverandre. Enten skal banen legges i tunnel under Årstadgeilen, eller under Fløen. Tolv boenheter må rives dersom den går gjennom Fløen. I Årstadgeilen har det vært snakk om å rive flere eldre boliger, men dette avvises nå i en ny vurdering gjennomført av Multiconsult.

«Det er gjennomførbart å bygge Bybanetunnelen uten å rive bygninger som Geofrost påpeker. Beboere i aktuelle boliger må flytte midlertidig i anleggsfasen. Eventuelle skader kan fikses», står det i vurderingen.

Den er bestilt etter at selskapet Geofrost har sendt et notat til kommunen hvor de skriver at det er mulig å bygge tunnel under Årstadgeilen til en langt lavere pris og med mindre skader enn det som er påstått til nå.

Sweco, som skrev den opprinnelige rapporten, vedgår at de ved en feil har lagt inn noen kostnader dobbelt, men at det ikke er i nærheten av de besparelsene som Geofrost hevder ellers. Bybanen Utvikling har også gitt kommentarer til selskapets innspill:

«Geofrost er en kommersiell aktør som lever av å selge sine tjenester som blant annet innbefatter fryseteknikk for tunneldriving. Dette bør tas med i vurderingen av deres innspill».

Skredfare i området

Byrådet har gått gjennom innspillene, og konkluderer med at de ikke bør påvirke beslutningen om å legge traseen i Fløen.

Som BT har skrevet før har også en av beboerne i Fløen, som er sivilingeniør i bergteknikk, sendt inn en bekymringsmelding til kommunen. Jan Petter Åsvold, som selv er ansatt i Multiconsult, mener Sweco har regnet feil når de skulle slå fast hvor mye skråningen heller i Fløen, og dermed ikke oppfattet den potensielle skredfaren i området.

Sweco på sin side vedgår at de har oppgitt feil skråningshelning i sin rapport, men mener fremdeles at grunnforholdene ikke er problematiske. Byrådet har nå bedt Cowi levere en ny utredning på disse momentene. Målet er at denne skal leveres før onsdagens bystyremøte.

– Forferdelig situasjon

En av beboerne i området, Terje Inderhaug, karakteriserer situasjonen som «forferdelig».

– Det mener jeg oppriktig. Dette er et prosjekt som får store konsekvenser økonomisk, for dem som bor her og for Bergen. Da må de ta seg tid til en grundig jobb, men hele denne prosessen har vært elendig.

Han viser til at Multiconsults utredning også påpeker at en byggegrop gjennom Fløen vil ligge tett inntil eksisterende boliger, noe som kan føre til skader på disse.

«Jeg savner betraktninger rundt dette. Om dette ikke er utført, bør dette utføres for å få en bedre klarhet i konsekvensene av alternativ 1», skriver Multiconsults bergtekniker.

– Det er jo helt utrolig at dette ikke er avklart, sier Inderhaug.