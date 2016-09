Etter dagar med leiting gir politiet opp søket etter litauiske Aidas Kackiukas.

Tysdag morgon blei han sist sett, tynnkledd og med dårlege sko.

Laurdag kveld avslutta leitemannskapa søket etter Aidas Kackiukas (40) ved Evanger, etter lange dagar med søk.

– Leitemannskapet har gjort det dei kan. Frå i morgon vil vi gå over i eit etterretningsspor. Så får vi sjå om det kjem fram noko i etterforskinga, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit.

Politiet har avsluttet søk etter savnet person fra Brekkhus/Evanger, Voss. Ingen funn av savnede. Ingen nye opplysninger i saken. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) September 10, 2016

40-åringen frå Litauen er ikkje kjent i området, som Raude Kors omtalar som «krevjande terreng».

I Ulvik har ein annan leiteaksjon gått føre seg nær like lenge. Der held søket etter polske Tomasz Ziolkolowski (30) fram søndag.

Begge leiteaksjonane blei trappa noko ned laurdag.

Politiet har tidlegare sagt at dei held fram leiteaksjonane i samråd med fylkeslegen, der eitt av momenta er kor lenge det er mogeleg å halde seg i live ved ein skade som gjer at du ikkje klarer å bevege deg.

– Håpet svinn. Det byrjar å bli eit mysterium kor dei har tatt vegen, sa Kolltveit fredag.

Både Norske Redningshunder, Røde Kors, Sivilforsvaret og Heimevernet har vore med på aksjonane. Også helikopter blei sett inn begge stadar.

I Voss Raude Kors seier leiar Solfrid Hjelle at det har vore hektiske og frustrerande dagar.

Frustrerande fordi litauaren ikkje er funnen.

– Alle går og tenkjer: Kor kan han vere. Du føler at du har leita overalt, seier Hjelle.

Hektiske fordi mange er i jobb på dagtid og søkjer på kvelden.

– Nokre tar til og med fri frå jobben for å kunne vere med på søket. Frå Voss har vi til ei kvar tid vore fem til ti stykk frå hjelpekorpset, seier ho.

I tillegg er beredskapsvakter i Raude Kors kalla ut for å lage mat og vere til støtte for leitemannskapa. Laurdag var totalt rundt 60 med på søket nord for Evanger.

Ein på kvar side av steinen

Området rundt Brekkhus er bratt og ulendt. Søk i krevjande terreng tar lenger tid, fordi mannskapa må gå tett for å kunne vere sikre på ikkje å oversjå noko.

– Enkelte plassar har vi gått på kvar vår side av ein stein. Det har vore mykje folk på små område, og dei same områda er blitt søkt frå ulike vinklar, seier Hjelle.

Det vil seie at eit område blir gått gjennom frå ulike retningar, gjerne av forskjellige folk. Fleire av områda er både dobbelt- og trippelsjekka.

Etter kvart er søkjeområdet blitt utvida i spiral, fordi det ikkje er funne spor som kan antyde ei retning.

– Vi ser etter alt som ikkje er naturleg, som ikkje høyrer heime. Så må vi vurdere dei funna vi gjer. Om det er ein tom plastpose, er den ny og relevant, eller er den full av hol og gammal, seier Solfrid Hjelle om korleis dei leitar.

Kom ikkje på jobb måndag

I Ulvik er siste observasjon av Tomasz Ziolkolowski frå sist søndag. Då var han på tur i området rundt Kristinuten.

Sidan har ingen sett han.

Ziolkolowski likar å gå i fjellet, og kjenner terrenget. Han blei meldt sakna tysdag formiddag. Kollegaene byrja å bli bekymra allereie måndag, då han ikkje kom på jobb.