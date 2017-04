– Dette virker mot sin hensikt. Nå blir det i stedet private fester, hvor verken politi eller lærere har kontroll, sier Mathias Jargren.

Han er russepresident ved Slåtthaug Videregående skole.

For fire dager siden fikk han og medelevene beskjed om at årets russedåp måtte skje uten alkohol. Alle de videregående skolene i Hordaland har nemlig fått et brev fra fylkeskommunen om innskjerping av praksis rundt drikking på offentlig sted. Overskriften er «russedåp». Her skriver fylkesdirektøren for utdanning at arrangementer ved skolen skal skje i samsvar med alkohol-rådgivningen. Les mer om årets innskjerping her.

– Det er utrolig dårlig at vi får beskjed om dette bare én uke før dåpen. Vi har ikke tid til å finne på noe nytt og dette er noe vi har gledet oss til lenge. Nå er hele dåpen på torsdag avlyst, sier Stian Hoff Førland, elevrådsleder ved skolen.

– Du flytter problemet

Tidligere har russen samlet seg for dåp på skoleområdet. De har grillet, snakket og de som vil har drukket alkohol. Både rektor og elever forteller at dette har skjedd i rolige former. Flere lærere har vært med å grille, og de har hatt god dialog med politiet som har vært innom.

Det er egentlig ikke lov å drikke på dåpene ved skolene, men flere norske politidistrikt har tidligere sett gjennom fingrene på rolige tilstelninger.

– For mange har dåpen vært høydepunktet i russetiden, sier Førland.

De gjennomførte en avstemming om hvorvidt medelevene ønsket å gjennomføre dåpen uten alkohol, noe skolen åpnet for. Det ønsket flertallet ikke.

– Nå planlegger noen private fester i stedet, hvor verken politi eller lærere har kontroll, sier Jargren.

Erlend Holmstad, visepresident ved skolen, tror flere kommer til å dra på møteplasser som Hordnesskogen.

– Da er det lett for at det kommer andre russ, eller folk som ikke er russ. Du flytter bare problemet, sier han.

– Blir en annen stemning

– Går det ikke an å ha det gøy med brus?

– Det går fint an å ha det gøy med brus, men det blir en annen stemning når det er alkohol med i bildet. Jeg forstår at politiet skjerper reglene, men mener samtidig at det er russen som gjør dumme ting som skal straffes, ikke alle oss andre, sier Førland, og understreker at de selvfølgelig synes det er helt greit med «edruss» (russ som ikke drikker red.anm).

Liv Rønning, rektor ved skolen, forstår at russen er fortvilet. Hun mottok brevet torsdag.

– Hvis vi kunne bestemt dette, hadde vi latt den gamle tradisjonen fortsette. Her ved skolen har dåpen skjedd i kontrollerte former med miljøgruppen og andre voksne til stede. Nå vet vi ikke hvor det kommer til å bli arrangert, sier hun.

Hun skjønner at russen synes det er kjedelig at beskjeden kommer så tett opp til selve dåpen.

– Leit

– Vi ser at dette blir problematisk før russedåpen, men vi må håndtere det. Nå må alle må hive seg rundt og tenke nytt på så kort varsel, sier Monica Mørk, leder ved ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

– Russen sier de heller drar på på private fester eller i Hordnesskogen hvis russedåpen avlyses?

– Vi er spente på dette torsdag. Det kan bli en utfordring og det har vi i bakhodet. Men vi håper skolene og russen finner gode løsninger innenfor regelverket, slik at vi får en god start på russetiden, sier Mørk.

– Vil ikke jage russen

Dersom russen møtes utenfor arrangementer, f.eks. i Hordnesskogen, gjelder reglene om drikking på offentlig sted.

– Da håndhever vi reglene på vanlig måte, som kan ende med at vi tømmer ut øl eller at de får en anmeldelse. Det er situasjonsbetinget, sier Mørk.

Hun understreker:

– Vi vil ikke kjøre rundt og jage russen, men det skal være en trygg og god russetid med færre uheldige hendelser. Om vi får melding om bråk og skadeverk, vil vi kjøre dit.

Anbefaler ikke å søke om skjenkebevilling

BT har vært i kontakt med flere andre videregående skoler. Ved Langhaugen har de også fått brevet, men her har russen og ledelsen blitt enige om et rusfritt arrangement. Flere andre skoler har russedåp utenfor skolens område, og er dermed ikke berørt.

Bakgrunnen for skrivet fra fylkeskommunen er at flere skoler har bedt om en avklaring på hvilke konsekvenser arrangementer i regi av russen vil få i år, dersom det er alkohol involvert. Fylkesdirektøren skriver at de ikke ser på det som en praktisk løsning at skolene søker om skjenkebevilling.