Reisende på Flesland måtte mandag vente halvannen time før de fikk informasjon om hvorfor sikkerhetskontrollen var stengt. Nå innrømmer Avinor at informasjonen var for dårlig.

Mandag morgen ble det full stopp i avgangshallen på Flesland som følge av et mistenkelig funn i en PC. Den nesten to timer lange stansen i sikkerhetskontrollen fikk store konsekvenser for de mange hundre passasjerene som etter hvert samlet seg opp i avgangshallen.

Flere fly ble kansellert og utsatt, mens andre fly tok av uten mange av passasjerene som skulle vært med.

– Burde informert tidligere

Reisende har reagert på at det ikke ble gitt noen form for informasjon over høyttaleranlegget før det var gått halvannen time.

– Jeg kom til flyplassen 06.25, og dette skjedde klokken 06.40. Først klokken 08.11 kom det informasjon på lydanlegget i innsjekkingshallen om hva som foregikk, fortalte passasjer Terje Marthinussen til BT mandag.

Operativ sjef i Avinor på Flesland, Øystein Skaar, sier at selskapet tar selvkritikk, og at de burde ha informert de reisende i avgangshallen på et tidligere tidspunkt:

– Det er ingen tvil om at vi burde vært tidligere ute med informasjon i avgangshallen. Jeg har full forståelse for at de reisende ønsker informasjon om eventuelle forsinkelser og kanselleringer, men under en pågående politioperasjon er det lite vi kan gå ut med.

– Er det virkelig ikke mulig å oppgi noe informasjon om hvorfor sikkerhetskontrollen er stengt før det har gått halvannen time?

– Jo, vi burde vært ute med informasjon over høyttaleranlegget noe tidligere. Samtidig styrte politiet all håndtering av hendelsen, inkludert informasjon. Det betyr at Avinor ikke visste om området ville bli stengt i tyve minutter eller i fem timer. Derfor var det veldig vanskelig å gå ut med bekreftet informasjon til de reisende, sier Skaar.

– Ingen grunn til å vente så lenge

Operasjonsleder i politiet, Frode Kolltveit, sier til BT at politiet på sin side var tidlig ute med å opplyse media og Avinor om at situasjonen dreide seg om en PC som hadde gitt utslag for organisk materiale.

Ut fra politiets hensyn, mener Kolltveit at det ikke var noen grunn til at passasjerene måtte vente i halvannen time før de fikk vite hva situasjonen skyldtes.

Operativ sjef i Avinor, Øystein Skaar, har ingen ytterligere kommentar til Kolltveits opplysninger, men sier at Avinor skal evaluere forløpet.

INGVILD RUGLAND

Beredskapsplanen ble fulgt

Når det gjelder kritikken som har blitt rettet mot flyplassen rundt hvordan de håndterte situasjonen i forhold til sikkerhet, svarer Skaar at beredskapsplanen ble fulgt og at situasjonen ble korrekt håndtert av sikkerhetsvaktene.

Operasjonsleder Kolltveit bekrefter at bombegruppen fra Oslo kom til Bergen for å bistå politiet i håndteringen av situasjonen.

Avinor opplyser videre at det er politiet som vurderer hvor stort område som skal sperres av, ut fra gjenstandens størrelse, og at det i gårsdagens tilfelle ikke var nødvendig å evakuere hele flyplassen.

Avinor påpeker samtidig at hendelsen skjedde på et svært uheldig tidspunkt med mange reisende.

– Når vi får en så stor hendelse og det skjer på et slikt tidspunkt, får det konsekvenser for veldig mange. Det hadde ikke gått an å løse situasjonen noe raskere fra Avinor sin side. Så lenge politiet er der, må situasjonen fryses. Samtidig er vi er veldig lei oss for de konsekvensene dette fikk for alle de reisende, sier Skaar.