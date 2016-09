Arkitekten bak ADO og Amalie Skram tapte mot Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i Bergen tingrett.

Svømmeanlegget ADO Arena åpnet i oktober 2014. Da var det flere år forsinket. Samtidig hadde prisen på prosjektet økt fra 400 millioner kroner da det ble vedtatt av bystyret i 2007, til over én milliard kroner.

I mars i år krevde Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune erstatning etter forsinkelser og feil med ved oppføringen av Amalie Skram videregående skole og ADO Arena. Arkitektene svarte med motsøksmål på rundt 20 millioner kroner.

Nærmere 35 millioner i erstatning

Nå har Bergen tingrett bestemt at det danske arkitektselskapet KHR Arkitekter A/S (KHR) må betale over 30 millioner kroner i erstatning til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

- Vi er godt fornøyd med dommen. Vi har fått medhold i de fleste av kravene, og har fått en erstatning på nærmere 35 millioner kroner med renter pluss saksomkostningene. I tillegg ble vi frifunnet for et krav fra arkitektfirmaet på 20 millioner kroner, sier advokaten til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, Svein Aage Valen.

Kommunen og fylkeskommunen krevde blant annet erstatning for mangelfulle anbudsgrunnlag, forsinket armeringstegninger og for kostnader til skifte av tak som følge av mangelfull prosjektering.

I dommen står det at man oppdaget flere lekkasjer i taket våren 2013, og at man måtte legge et nytt lag med asfaltpapp for at taket skulle bli tett.

Retten har kommet til at KHR har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med prosjekteringen av taket, og at arkitektfirmaet må betale seks millioner kroner i erstatning på dette punktet.

Kommunen og fylkeskommunen krevde også erstatningen for ekstra kostnader for etablering av sprinkleranlegg, fordi de mente anlegget har blitt mangelfullt prosjektert av KHR.

Retten mener at samtlige krav for erstatning er innfridd på dette punktet. Kommunen og fylkeskommunen får medhold i sitt erstatningskrav på rundt 1.8 millioner kroner.

Forsinket med to år

BT har blant annet skrevet om at det allerede tidlig i byggeprosessen ble klart at det ikke var levert armeringstegninger som avtalt. Det førte til at betongarbeidene ble kraftig forsinket og mye dyrere enn de trengte å være.

Amalie Skram videregående skole, som også omfattes av prosjektet, skulle åpne i 2012. Først i august 2014 kunne elevene begynne.

KHR Arkitekter A/S er også dømt til å dekke sakskostnadene på 3,9 millioner kroner.