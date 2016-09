NRK-programleder Selda Ekiz har fått ærespris av Universitetet i Bergen.

– Vanligvis går jeg på scenen for å sprenge ting, sa en leende prisvinner etter å ha tatt imot diplom og blomster fra UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Diplomet er det synlige beviset på at tidligere UiB-student Selda Ekiz er utnevnt til æresalumn ved UiB. Alumn betyr ganske enkelt tidligere student.

Folk flest kjenner Ekiz som programleder for «Anno» og «Newton». Ikke mange vet at hun er solid utdannet til jobben med å sprenge og utforske.

Fakta: Selda Ekiz Født 28. november 1984

Mastergrad i fysikk fra 2011 med måleteknologi og instrumentering som hovedretning.

Fysiker, standupkomiker, programleder og forfatter

Formidlingspris

For fem år siden forlot Ekiz UiB med en mastergrad i fysikk. Siden har hun brukt tiden til å formidle vitenskap til resten av verden.

Og det var nettopp Ekiz’ «formidable innsats som vitenskapsformidler» som sikret henne den ærefulle tittelen, ifølge juryen.

Ekiz er i eksklusivt selskap. Tidligere er Erna Solberg og Hans-Wilhelm Steinfeld hedret på samme måte.

– Jeg regner med at vi æresalumner tilhører samme klubben, at vi skal mingle og drikke konjakk sammen. Sånne voksenting, spøkte årets æresalumn.

Så la hun med stort alvor:

– Alle som sitter på kunnskap, har en plikt å formidle det de kan.

Før diplomoverrekkelsen snakket Ekiz med BT.

Først psykologi

– Du kommer opprinnelig fra Vestfold. Hvordan havnet du som student i Bergen?

Av to grunner. Min søster studerte medisin i Bergen og jeg ønsket å se en annen del av Norge enn der mine tyrkiske foreldre hadde slått rot.

I Bergen startet hun med et årsstudium i psykologi. Så fikk hun se et tv-innslag fra CERN. Da bestemte hun seg for å skifte til fysikk.

Noe kjernefysiker ble hun aldri. Heller ikke har Ekiz satset på en karriere i nanoteknologi eller instrumentering, som var hennes spesialitet. Ekiz ble hektet på fysikkshow og vitenskapsformidling. Da Newton søkte etter ny programleder, fikk hun jobben i konkurranse med hundrevis av andre.

Siden har Eliz stått fremfor kamera eller på scenen.

Rebus i muséhagen

Utnevnelsen til æresalumn var en del av årets alumnidag, som i år ble arrangert for tredje gang. Tidligere studenter, nå småbarnsforeldre, myldret rundt i museumshagen på rebusjakt.

I kafeen var det lørdagsgrøt og enda flere småbarn, mens tilhørerne i aulaen fikk med seg debatter og populærvitenskapelige foredrag.

UiB satser på å gjøre alumni-dagen til en ny tradisjon, et sted for nettverksbygging og hyggelige møter med tidligere medstudenter, sa UiB rektor Olsen da han ønsket velkommen.

Æresalumn Ekiz hadde for øvrig et strålende tilbud til rektor som snakket stolt om Universitetets ganske nye aula.

– Den dagen du trenger å få sprengt dette, er det bare å ringe.