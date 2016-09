- Sikkerheten er viktigst, sier byggeleder i Vegvesenet.

Statens vegvesen meldte i 09-tiden tirsdag at E16 blir stengt hele tirsdag. Klokken 15.45 melder Vegvesenet at veien blir stengt til og med torsdag.

- Vi jobber fortsatt med et klatrelag for å sikre fjellsiden og trenger hele dagen for å gjøre den jobben, sier Bente Bergstø, byggeleder i Statens vegvesen.

Når klatrelaget er ferdig med fjellsiden, skal den spyles for løsmasser.

- Vi satser på å begynne med det i morgen, når det er meldt bra vær. Det er ikke flyvær i dag, sier Bergstø.

I tillegg må den store steinen sprenges vekk og skadene i veibanen repareres. Den jobben kan ikke gjøres før klatrelaget er ferdig.

- Vi kan ikke gå inn der før fjellsiden er sikret, så det blir gjort i morgen. Sikkerheten for dem som skal jobbe og for trafikantene er viktigst.

Geolog på rasstedet: - Enda godt at ingen kjørte her

Ingen omkjøringsproblemer

Det er ikke meldt om køer eller andre problemer på omkjøringsveiene det siste døgnet, opplyser Hanne Norheim ved Vegtrafikksentralen.

Omkjøring for personbiler er via Stalheimskleiva, med dirigering begge veier. Det gjelder biler opptil 3500 kilo.

- Jeg snakket med en av dirigentene i morges, som sa det fungerte som det skulle, sier Norheim.

For større kjøretøy er anbefalt omkjøring riksvei 7 over Hardangervidda, E134 over Haukelifjell eller riksvei 13 over Vikafjellet.

- Vi har et kamera der vi ser bort på bensinstasjonen i Gudvangen, og der står det noen trailere i dag. De har ventet og håpet på at veien skulle åpne. Ellers har vi hørt lite fra omkjøringsveiene, sier Norheim.

Les også Nytt ras på E16, kjempestein falt ned og må sprenges vekk

Flere ras den siste uken

Raset mellom Stalheimtunnelen og Sivletunnelen på E16 ble meldt litt før midnatt søndag kveld. Den største steinen, som er på størrelse med en personbil, skal ha falt rundt 200 meter ned til veibanen.

2211-TIPSER

- Fanggjerdet stoppet en del mindre småstein, mens den største blokken hadde så stor energi at den gikk rett forbi. Det var enda godt ingen kjørte her da det skjedde, sa geolog Arnstein Ommedal til BT mandag.

Han sa at det var et stort blokkparti som løsnet søndag.

- Det er vanskelig å si hva som har forårsaket det, men det var mye vann i området. Det kan ha vært en faktor, sa han.

I løpet av helgen gikk det flere ras på Vestlandet, blant annet ved Stavenestunnelen på E16 og på E39 ved Sande. I forrige uke skled deler av veien i Modalen ut i elven.