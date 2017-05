Martin Smith-Sivertsen (H) lever bra etter at han gikk av som byrådsleder i Bergen.

Hotellkjeden Citybox som familien eier, driver to lavprishoteller - ett i Bergen og ett i Oslo. Begge ligger i gangavstand til togstasjonene i de to byene.

Finansavisen skriver lørdag at de to hotellene i fjor omsatte for 63 millioner kroner. Eierne fikk et pent overskudd, med et resultat før skatt på 10 millioner kroner.

65 nye rom i Bergen

– En driftsmargin på 16 prosent er det få hotelldrivere i Norge som kan levere. I år vil omsetningen stige ytterligere når Smith-Sivertsen åpner 65 nye rom i Bergen neste måned, skriver Finansavisen videre.

Smith-Sivertsen har leid ut rimelige hotellrom i 20 år, men det var først med etableringen av hotellkonseptet Citybox i 2006 at det ble skikkelig god butikk.

Kostnadskontroll

– Siden da har vi tjent penger fra første dag, sier Smith-Sivertsen, største eier og styreleder i Citybox, til Finansavisen.

Hemmeligheten bak driften beskrives slik:

– Strikt kostnadskontroll, en liten administrasjon, ubetjent resepsjon, færre ansatte enn vanlige hoteller, ingen frokostservering i egen egen regi og ingen TV eller minibar på rommene.