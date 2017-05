Anneli Lyssand-Hage (12) og Nadine Fromreide Lisund (12)

- No er me snart ferdige med barneskulen.Når me tenkjer på at me skal på ungdomsskulen etter sommaren, vert me litt stressa. Det er fordi alt blir meir alvorleg, og me kjem til å få karakterar. No skriv berre læraren for eksempel "flott" eller "supert", og det er ikkje så skummelt som å få karakterar på alvor. Men det blir spennande å få nye vener. Klassen vår vert delt, og det er ikkje sikkert at me kjem i same klasse. Men me er bestevener og er samde om at ingenting kan koma imellom oss.