To menn ble i natt fraktet til Haukeland universitetssykehus etter å ha sprengt dynamitt.

En mann på 34 år skal ha holdt dynamitten i hånden, da ladningen gikk av. Han skal ha blitt påført store skader i arm og bryst.

En mann i 40-årene som sto like ved, fikk påført alvorlige skader i brystregionen.

Politiet har tilkalt hjelp fra bombegruppen ved Oslo politidistrikt for å undersøkelse hendelsen. De er ventet til Bergen i løpet av dagen, søndag.

Livredning

Ulykken skjedde ved en bolig på Mongstad i Nordhordland, og ble meldt til AMK-sentralen klokken 02.19.

Både politi og luftambulanse rykket ut, og fant de to mennene skadet. Det ble umiddelbart satt i gang livreddende tiltak.

Helse Bergen opplyser i en pressemelding at 34-åringen er alvorlig skadet etter ulykken.

Gransker åstedet

Politiet har nå sperret av området. Adressen er låst og plombert, og det skal i dag gjennomføres åstedsgranskning. Så langt har politiet ikke full oversikt over skadeomfanget eller hvor sprengstoffet kom fra.

– Men det er på det rene at dette ikke var vanlig fyrverkeri. Vi mistenker det er en form for dynamitt, og at sprengladningen gikk av både før man hadde beregnet og at ladningen var kraftigere enn man har trodd, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

I løpet av nyttårsaften fikk politiet også melding om flere hendelser med uvettig bruk av fyrverkeri i Bergens-området. Operasjonslederen opplyser at det dreier seg om under ti episoder.