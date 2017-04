Geo Wilson er populært muntrasjonsråd i dugnadsgjengen på Fløyen. Alltid oppstemt. Då høver det godt at han også er eldsjel bak dei sherpabygde steintrappene frå Skivegen til Ulriksmasta, også kalla «Oppstemten». 5,5 av åtte millionar til prosjektet er til no samla inn.

– Korleis finansierer de prosjektet?

– Vi sel trappetrinn. Mellom anna. Eit heilt trinn kostar 5000 kroner, men det er også råd å kjøpa seg eit tidels trinn til 500 kroner. Vi håpar at det skal gjera terskelen for å bidra lågare. Dessutan har vi selt gamle stigskilt frå Fløyen. Det gav åleine 35.000 kroner i kassa.

– Kven kjøper trappetrinn?

– Bedrifter, men også privatpersonar. Eg har sjølv sikra meg eitt, og madammen har kjøpt. Mor mi på 98 og eit halvt har kjøpt ni, eitt til kvart av barnebarna. «Har jeg råd til dette, da»? spurde ho. «Ja, då, det har du», svarte eg.

– Kven står bak «Oppstemten»?

– Det er Bergens Skog og Træplantningsselskap som står bak. Selskapet rundar 150 år i 2018. Eg har i seks år site i styret i selskapet. Før det var eg selskapets advokat. Dette skal vera vår gåve til byen i høve jubileet.

– Kva skal dei nye trappene tena til?

– Dei skal erstatta den gamle stigen som gjekk gjennom skaret. Her var det stygt, og naturen var heilt øydelagt. Når vi kunstig syt for å leggja til rette med nye trapper, er det mange som synest at det blir for mykje. Vår tanke er at trappene skal gjera fjellet tilgjengeleg for veldig mange fleire. Dei som vil gå andre vegar, kan framleis gjera det.

– Kor langt er prosjektet kome?

– Då arbeidet stoppa opp for sesongen i fjor haust, var vi komne om lag ein tredel av vegen. Arbeidet blir teke opp att rett over påske. I løpet av 2017 håpar vi å ha nådd platået like under masta, så tek vi sikte på opning på seinsommaren i 2018.

– Du følgjer arbeidet nøye. Kva synest du om det?

– Det er imponerande å sjå korleis sherpaane jobbar. Dei har eit blikk for stein som er heilt spesielt. Den steinen som ikkje passa i går, kan vera framifrå i den trappa dei byggjer dagen etterpå, eller ei veke seinare. Dei hugsar og får steinane til å passa i hop.

– Namnet ditt, det høyrest ikkje veldig norsk ut?

– Nei, slekta mi kjem frå Skottland. Iallfall er det det dei meiner. Døypenamnet er George, men eg har offisielt heitt Geo sidan ein gong på 70-talet. Nett som bestefar min og oldefar. Eg har ikkje brukt mykje energi på å finna ut stort meir om bakgrunnen min. Forfedrane kom til Kristiansand ein gong tidleg på 1800-talet og har sidan spreidd seg over det ganske land. Eg reknar meg som bergensar så god som nokon.

– Du var reiar i Paal Wilson og co. til du var femti. Kvifor selde du og familien reiarlaget?

– Det vart for stort. Det voks seg ut av det eg tenkjer som høveleg familiestorleik. Det var som å sitja i ein jumbojet, så døyr flygaren og du må fram og styra. Det vart over tid ei altfor stor maskin å handtere, så vi valde å selja. Det vart ein grei deal. 50 år gammal gjekk eg laus på jusstudiet i 1997. Eg var ferdig i 2001 og har sidan arbeidd som advokat.

– Kor lenge har du vore med i dugnadsgjengen på Fløyen?

– I åtte år. Det er svært gjevande arbeid. Ein dugnadsinnsats som er bra for samfunnet, men også for deg sjølv. Såleis går det an å filosofere rundt sjølve dugnadsomgrepet. I alt sosialt arbeid, og i all såkalla ueigennyttig innsats, ligg det vel også ein grad av eigeninteresse.

– Skiltmakar er du også, og diktar?

– Ja, det hender at eg snikrar eit dikt eller ein song i samband med åremål og denslags. Eg er glad i å bruka språket. Eg har også laga dei gamle handfreste skilta på Fløyen. Eg har ei lita bu heime til slikt arbeid. Det er kjekt å bruka nevane på trevirke, anten det er vedhogst eller finare arbeid. Eg har nok litt loppar i blodet, ja.