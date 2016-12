Politiet finner ikke bevis for straffbare forhold hos sjåførene eller andre.

Politiadvokat Hilde Welde i Åsane-politiet sier til BT at massekrasjen på E39 i februar, der rundt 60 kjøretøy var involvert, er henlagt med koden «intet straffbart forhold bevist».

Politiet har blant annet ettergått om noen av de involverte bilistene hadde vært uaktsomme i en grad som gjorde kjøringen deres straffbar. Konklusjonen nå er altså at alle de involverte sjåførene går fri.

Welde utdyper henleggelsen slik overfor BT:

«Aktsomhetsplikten er streng i veitrafikken. Alle trafikanter plikter å innrette sin atferd etter vei- og føreforholdene på stedet. De etterforskningsskritt som er gjennomført i saken, har avdekket at forholdene på stedet var helt ekstraordinære og upåregnelige. Bevisene taler således med styrke mot at det er begått et straffbart forhold, og saken er derfor henlagt med begrunnelse intet straffbart forhold bevist. Av samme grunn har politiet valgt å ikke opprette sak mot den enkelte sjåfør. Det er heller ikke funnet grunnlag for å opprette sak mot Statens vegvesen eller andre impliserte.»

– Ingen garantier

Statens vegvesen har ingen kommentar til politiets henlegging av saken, men viser til tidligere uttalelser i forbindelse med Vegvesenets egen rapport om saken, som kom i november.

– Vi skal gjøre vårt beste for at veiene ikke skal være glatte, men med de utfordrende værforholdene vi har, er det ikke mulig å gi absolutte garantier, skrev avdelingsdirektør Olav Finne i en pressemelding i forbindelse med rapporten.

Skal lære

I rapporten heter det at «Entreprenøren har ikke utført tilstrekkelige og riktige kompenserende tiltak for å opprettholde bar vei på det aktuelle hovedløpet og avkjøringsrampen».

Det ble trukket frem tre punkter det skal tas lærdom av for å unngå lignende situasjoner:

Entreprenøren brukte for lite salt, og kjørte for fort da de la ut saltet. De burde, basert på værdata, kunne forutsi tilfrysing av veien. Entreprenøren fulgte ikke de fastlagte prosedyrene. For eksempel brukte de ikke GPS-styring under strøingen.

Bjørn Erik Larsen, Jeanette Fagerlid og Jan M. Lillebø

Kjedekollisjonsrekord

Krasjen i Eidsvåg antas å være den største kjedekollisjonen i Bergen noen gang.

– Verken jeg eller noen andre her har vært borti noe lignende, sa Anne Gro Veland, fungerende straffesaksansvarlig ved politiet i Bergen nord, etter ulykken.

Her er en oversikt over omfanget:

Det ble registrert skade på 50 biler.

Tre personer ble sendt til legevakt med lettere skader. Flere har i ettertid henvendt seg til politiet, typisk med nakkesmerter. Legevakten har registrert ytterligere syv pasienter som kom til dem i etterkant av ulykken, også de uten større skader.