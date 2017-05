Bruddet har ført til at det har flommet vann inn i ti-tolv hus.

Vaktleder Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen sier at brannvesenet er på stedet med tre biler for å suge ut vann fra berørte hus.

– Sammen med kommunens folk prøver vi å redusere skadeomfanget så mye som mulig. Det skal være hus på ett plan som er berørt, sier Hartvigsen.

Uoversiktlig omfang

Han sier at vannmengdene er redusert, men at det foreløpig er noe uoversiktlig omfang.

På Twitter blir det meldt om ti-tolv hus som har fått vanninntrenging i området Norheimsvegen og Kvernabekkvegen.

– Vi vet ikke hvor mange husstader som er rammet, men vi har fått melding fra en hel del områder, sier David Nordhagen i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Han sier at det dreier seg om et akutt vannledningbrudd og at det er sendt ut mannskaper for å ordne opp i problemet.

FOTO: 2211-TIPSER

Travel morgen

– Telefonene renner inn her nå. Det har vært en travel morgen.

Nordhagen nevner adresser som Titlestadveien, Kvernebekk, Fanaflaten, Søre Titlestad. Listen er lang.

– Vi håper å at folk skal få vannet tilbake så raskt som mulig. Mer kan vi ikke si nå.