Kvikksølvnivået er så høyt at det blir slått alarm.

Det er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som har undersøkt innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i til sammen 1396 brosmer, 822 langer og 554 annen dypvannsfisk fra hele norskekysten samt havområdene rundt Norge mellom 2013 og 2016.

– Undersøkelsene bekrefter at brosme kan ha ganske høye nivåer av kvikksølv, skriver NIFES i en pressemelding.

Sju av åtte lokaliteter

Filétprøver fra hver fisk er analysert for tungmetaller som kvikksølv, og samleprøver fra 54 av de 64 stedene er analysert for organiske miljøgifter, heter det i pressemeldingen fra NIFES, som forsker på sjømaten vi spiser.

Grenseverdien for kvikksølv i de fleste fisk som omsettes i EU og Norge er 0,5 mg per kilo våtvekt. I Sognefjorden var gjennomsnittsnivåene i fisk fra sju av åtte steder over denne grenseverdien.

På det innerste stedet der fisk ble fanget, ved Lusterfjorden, lå kvikksølvnivået på 1,2 mg per kilo. På dette nivået er to måltider i måneden nok til å overskride det inntaket av kvikksølv mennesker tåler.

Hardangerfjorden

Mattilsynet advarer på bakgrunn av funnene fritidsfiskere mot å spise brosme fisket i Sognefjorden innenfor en linje fra Noreide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør til neset øst for Bjordal.

På grunn av tidligere funn av høye kvikksølvnivåer i brosme finnes det i dag allerede en advarsel mot å spise dypvannsfisk fra Sørfjorden/Hardangerfjorden.

Kvikksølvnivåene i Hardangerfjorden er fremdeles høyest av de undersøkte områdene, viser analysene til NIFES-forskerne.

– Men nå har vi også sett at det er nesten like høye nivåer i brosmer i Sognefjorden, sier Frantzen.

Kvinner i fruktbar alder

Når det gjelder nivåer av organiske miljøgifter i leveren, var en stor del av de undersøkte prøvene over grenseverdien for dioksiner og dioksinlignende PCB, skrives NIFES.

I kystområdene advarer allerede Mattilsynet mot å spise lever av selvfanget fisk på grunn av tidligere funn av dioksiner og dioksinlignende PCB over grenseverdi i lever fra torsk. Når det gjelder fisk fra åpent hav er det bare kvinner i fruktbar alder og barn som frarådes å spise fiskelever.