KREVER FORVARING: Statsadvokat Benedicte Hordnes mener 29-åringen må dømmes til forvaring, den strengeste straffetypen i Norge, for at samfunnet skal vernes mot ham. Her er hun mandag i Bergen tingrett med bistandsadvokat Bjarte Aarlie. I bakgrunnen de sakkyndige. FOTO: Rune Sævig