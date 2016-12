Ekstremværet Urds herjinger har gjort rundt 70.000 mennesker strømløse på Vest- og Sørvestlandet, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Årsaken er stort sett trær som har falt over strømlinjene, sier avdelingsdirektør i Ingunn Åsgard Bendiksen i NVE.

Det er Hordaland som i størst grad er rammet av strømbruddet, etterfulgt av Sogn og Fjordane og Rogaland. NVE melder at nettselskapene jobber med feilretting i den grad det er trygt for mannskapene som er ute.

Roer seg i vest

Urd var mandag kveld i ferd med å passere toppen på Vestlandet. Natt til tirsdag står Østlandet for tur.

– Uværet minker litt i Sogn og Fjordane nå, og det er i ferd med å minke litt i Hordaland. Det henger litt etter i Rogaland og Vest-Agder, men også der roer det seg i løpet av mandag kveld, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt til NTB.

Urd slo inn over norskekysten mandag ettermiddag, og to steder blåste det til orkan styrke i 18-tiden.

Det var i Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet, at det ble målt orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter.

På vei østover

Hassel sier at målingene mandag har stemt bra overens med det instituttet varslet 1. juledag. Også på Sotra ble det målt orkan styrke mandag kveld, med vindkast opp mot 45 meter i sekundet.

– Det har levd opp til forventningene, men det har så klart vært lokale variasjoner, sier Hassel.

Det var på forhånd varslet vindkast på 35 til 45 meter i sekundet på Vestlandet. På Østlandet er det ventet vindkast på mellom 25 og 35 meter i sekundet mandag kveld og natt til tirsdag.

– I Aust-Agder, Telemark og på Østlandet har det ikke kommet skikkelig i gang, men det skjer ting utover natten. Man kan få kraftige vindkast i lavlandet østafjells, og det kan være litt av og på, sier Hassel.

Også i Møre og Romsdal og i Trøndelag er det i ferd med å blåse opp, sier Hassel. Vindkastene vil ikke komme opp i samme styrke som i sør, men i Møre og Romsdal kan det ventes en periode med liten storm. Trøndelag får også en periode med sterk kuling eller liten storm.

Stengte fjelloverganger

Ekstremværet har også ført til store problemer for trafikken, både for biler, tog, ferger og fly. Alle fergesamband på Vestlandet ble innstilt, og også tog- og flyforbindelser er kraftig redusert. De fleste fjelloverganger har holdt stengt, og trær som har blåst ut i veien skaper trøbbel for trafikanter.

Hassel hos Meteorologisk institutt anbefaler bilister på Vestlandet til å vente noen timer med å legge ut på veien til tross for at toppen ser ut til å være nådd i regionen.

Uværet har allerede satt sine spor på Østlandet. Langs Oslofjorden meldes det om økt vannstand, og blant annet i er to gater stengt i Sandefjord på grunn av flom, skriver Østlands-Posten.

På Hvaler i Østfold var det tidligere mandag varslet en vannstand på 171 centimeter, over én meter høyere enn hva som er vanlig, ifølge Fredriksstad Blad.