Butikken som ligger på Vågsallmenningen, like ved Torget, blir stengt umiddelbart fordi rotter har tatt seg inn i lokalene.

Det er førsteinspektør Irmelin Hansen Grini i Mattilsynet som opplyser dette til Bergens Tidende.

– De som driver forretningen har bekreftet at det er kommet rotter inn i lager, butikk og i taket. Dermed er det ikke annet å gjøre enn å stenge, sier Grini.

Hun sier at det er oppdaget huller i veggen.

– Her er det ikke tett, og da må butikken ta affære. De må kjøre et skadedyrfirma på jobben, hele butikken må gjennomgås og det må vaskes ned etter at man har konstatert at rottene er ute.

– Før de kan åpne igjen, skal vi inn igjen å ha inspeksjon, sier Grini.

Smittebærere

– Når ti rotter er synlig på overflaten, kan det være hundre like ved, sier førsteinspektøren.

Hun understreker at rotter er smittebærere, og at mat ikke skal fortæres av mennesker når rotter har vært på ferde.

– Butikken er stengt fra midnatt til 7 om morgenen. Om natten kan det virke som om rottene har kunne bevege seg inne i lokalene. Funn i butikken tyder på det, sier Grini.

Tok video av masse rotter

Tirsdag kveld filmet Sandviken-boer Jarle Asheim et titalls rotter som mesket seg med matavfall fra halvåpne konteinere på Torget. Torsdag ettermiddag tok Mattilsynet og Bergen kommune affære.

Bjørn Erik Larsen

– Måtte aksjonere

– Når vi blir gjort oppmerksom på en så graverende sak som dette, så må vi bare aksjonere umiddelbart, sier Ole Bjørgen, som er miljøkonsulent i Bymiljøetaten.

Overingeniør i avdeling for miljørettet helsevern, Kari Anne Holsen, var den tredje som deltok i befaringen i smuget ved Torget 1.

– Det vi så på videoen BT presenterte er ikke holdbart. Dette er jo et strøk der folk gjerne kjøper med seg mat etter at de har vært på byen. Noen kaster fra seg rester. Det er noe som selvfølgelig trekker til seg skadedyr, sier Holsen.

Ikke tilfredsstillende

Både Mattilsynet og kommunens representanter er alle klare på at forholdet skal og må følges opp. Deli de Luca og 7-Eleven driver forretning og setter boss ut i bakgården der de mange rottene ble observert.

– Vi skal snakke med begge aktører, og vil også ta kontakt med gårdeier. I fellesskap har næringsdrivende og eiere ansvar for å holde det rent og ryddig rundt seg, sier Bjørgen.

Han er klar på at søppelløsningen i bak de to forretningene ikke er tilfredsstillende.

– Her er det bosspann som er halvt åpne eller har smutthull der det er fullt mulig for en rotte å komme seg inn. Dette må de ansvarlige rydde opp i, sier Bjørgen.

– Nulltoleranse mot inntrenging

– Vi så at rottene kravlet rundt på veggen i videoen. Det er nulltoleranse mot inntrenging der det selges eller tilberedes mat, sier Grini i Mattilsynet.

Da Bergens Tidende møtte utsendingene fra Mattilsyn og kommune var det ingen rotter å se der det tirsdag kveld aulet av skadedyr.

Marius Kristiansen er driftsdirektør i Deli de Luca-kjeden. Han sier at man er kjent med problemet.

– Vi flyttet inn i lokale i 2012/13. Da hadde vi hørt om rotteplagen, så dette er ikke noe nytt. Vi er jo ikke alene om å ha søppel på baksiden av butikken, men vi tar vårt ansvar og rydde opp i dette.

Kristiansen sier at man har rutiner for jevnlig spyling av bakgården.

– Vi har hyret inn skadedyrfirmaet Anticimex, men alle vet jo at det er mye rotter i sentrum, så vi bli vel aldri helt kvitt problemet.

Fakta: Brunrotten Brunrotten er den eneste rottearten som finne i stort antall i Norge. Tidligere fantes også svartrotten, men den er utryddet.

Brunrotten en kroppslengde på litt over 20 centimeter. Den har en hale som er nesten like lang som kroppen. Brunrotten er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger.

Brunrotten lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer iblant inn i hus via avløp. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Kilde: Wikipedia

Forebyggende arbeid

Driftsdirektøren sier at de ansatte også skal foreta en visuell sjekk der bosset blir plassert.

– Trygg matsikkerhet og forebyggende arbeid mot skadedyr er noe vi vektlegger sterkt. Etter videoen BT har fått av forholdene bak butikken, vil vi også snarest gå til anskaffelse av låsbare bosspann, sier Kristiansen.

– Skal ordne opp

Seid Redjepi er daglig leder for 7-Eleven-butikken. Han sier at man de siste ukene har registrert masse rotter bak forretningen.

– Jeg vet ikke hvor de kommer fra, men dette skal vi få gjort noe med. Vi kan ikke ha så mye rotter ved bakplassen. Vi skal skjerpe inn bosshåndteringen, sier Redjepi.

Han er fortvilet over situasjonen som har oppstått.

BT har prøvd å få kontakt med huseier, men har ikke lykkes med å få kommentar fra det holdet.