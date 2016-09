Tre menn i alderen 18–30 år arrestert etter at bergenspolitiet rykket ut til «voldsomt bråk og spetakkel».

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt forteller om et utagerende slagsmål mellom fem menn i 18–30-årsalderen i natt.

Opptrinnet startet med en melding klokken 01.40 natt til torsdag. Der ble det ble gitt beskjed om «voldsomt bråk og spetakkel» inne i en blokkleilighet i Løvstakkveien i Bergen.

Balltre og stein

– Det var observert balltre og kasting av stein, det var et skikkelig slagsmål, sier Dahl-Michelsen.

Ifølge forklaringer skal bakgrunnen ha vært at to menn på 19 og 28 år ble oppsøkt av tre andre. Alle fem er ifølge politiet av nordafrikansk opprinnelse og kjente for politiet fra før.

Da politiet kom frem, fant de første ingen. Mennen hadde beveget seg ut av leiligheten og spredt seg i området, i ulike hager og veier. Politet søkte med både folk og hunder,og etter en times tid fikk de kontroll.

En av mennene prøvde å stikke av da han ble funnet. Han ble bitt av en politihund.

– Han måtte til legeundersøkelse og videre til sykehus for å sy, sier Dahl-Michelsen.

Kjøkken rasert, vindu og TV knust

– Det er snakk om fem menn som kjenner hverandre. Alle har en form for tilknytning til Løvstakken-området, sier operasjonslederen.

Underveis i letingen etter mennene kom politiet over en slire, et brukket balltre og noe narkotika. Og leiligheten viste seg å ha fått gjennomgå.

– Hele kjøkkenet er rasert, og et stuevindu og en TV er knust.

Ifølge Dahl-Michelsen er politiets teori at slagsmålet dreier seg om et internt oppgjør og penger og narkotika. Basert på meldingene som kom inn, trodde politiet de ville finne alvorlig skadde personer.

Ingen skadet

– Heldigvis var ingen kommet til skade, med unntak av at han ene hadde en rift bak øret, sier Dahl-Michelsen.

Tre av mennene, 18 til 30 år gamle, ble arrestert for skadeverk på bolig, vold, trusler og besittelse av narkotika.