En jury ville frikjenne litaueren for drapsforsøk, men fagdommerne sa nei. Nå er mannen dømt.

En 32 år gammel mann fra Litauen er i Gulating lagmannsrett dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha forsøkt å drepe en jevnaldrende landsmann med kniv.

Offeret, også han en 32 år gammel mann, ble stykket syv ganger i brystet, to ganger i hoften og fire ganger i venstre overarm.

Jurydom satt til side

Voldsepisoden skjedde på en fest i Kvinnherad 25. januar i fjor. Gjerningsmannen ble i tingretten dømt for drapsforsøk. Han mente å ha handlet i nødverge, og anket dommen.

Da ankesaken var oppe til vurdering i lagmannsretten i april i år, svarte juryen nei på spørsmålet om mannen var skyldig.

Det svaret godtok ikke fagdommerne, og opphevet avgjørelsen. Dermed ble det ny rettssak, denne gang med tre fagdommere og fire legdommere, såkalt meddomsrett.

Slåsskamp på fest

Her mener en enstemmig rett at tiltalte ikke kan slippe straff for å ha stukket offeret 11 ganger med kniv.

Retten tror tiltalte på at offeret slo ham først og deretter utsatte ham for ytterligere vold, men mener at det ikke rettferdiggjør et knivangrep som i denne saken.

«Det å ty til kniv og stikke fornærmede gjentatte ganger i brystregionen, går derimot lenger enn det nødvergebestemmelsen i straffeloven åpner for», heter det i dommen.

- Mente å drepe

Retten mener at tiltalte hadde til hensikt å drepe, og begrunner det med at han trakk kniven ut av brystet på offeret, lot ham ligge blodig igjen på bakken, og stakk fra stedet uten å melde fra verken til politi, ambulanse eller de andre som lå og sov i huset.

De to involverte jobbet begge ved et oppdrettsanlegg, og hadde vært i konflikt i tiden før hendelsen. Denne kvelden endte det nesten med at den ene av dem ble drept.

- Med dette antall knivstikk kunne saken fått et helt annet utfall. Etter forholdene går det bra med min klient, men helsetilstanden er ennå ikke avklart, sa Einar Drægebø, bistandsadvokat for offeret da tiltale ble tatt ut i fjor høst.

Våpenet var ifølge dommen samme type kniv som blir benyttet til slakting av oppdrettsfisk i den bedriften de fleste på festen var ansatt i.

Den nå igjen domfelte 32-åringen må betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning til offeret.