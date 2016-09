Mistenkes for «innbrudd» i nettbanker og svindel med Finn-annonser. Blant annet.

– Vi har en rekke fornærmede, sier politiadvokat Lene Cecilie Tertnes Christiansen ved politiet i Bergen sør.

Mannen ble tatt på Østlandet tirsdag, men fraktet til Bergen og varetektsfengslet i fire uker torsdag.

Frakten til Bergen skyldes at det eldste forholdet i siktelsen mot mannen stammer fra Fana, opplyser Christiansen. Politiadvokaten sa i forkant av fengslingsmøtet at anklagene mot mannen omfatter «titalls forhold».

– En hel rekke

– Det er en hel rekke mindre bedragerier overfor privatpersoner. Vi mener det har pågått i over ett år, i bergensområdet og for øvrig over hele landet.

– Er det noe som dominerer?

– Det er ulike former for bedragerier, blant annen noen Iphoner han tilsynelatende ville selge via Finn, men så kom de aldri til kjøper. Vi mener også at han har kommet seg inn på nettbanken til en rekke personer.

Fengslet i fire uker

Torsdag ble mannen varetektsfengslet for fire uker i Bergen tingrett. Av kjennelsen går det frem at han har innrømmet straffeskyld for 27 av de 31 forholdene han er siktet for.

Herunder har han erkjent straffeskyld for 14 bedragerier, ett forsikringsbedrageri og seks tyverier i perioden fra februar 2014 til august 2016.

25-åringen ba seg løslatt, og viste til at han hadde 28.000 kroner på konto. Følgelig var det ikke fare for at han skulle begtå nye forbrytelser.

Dette så retten bort fra og mente det var fare for at han vil bryte loven på ny hvis han ikke fengsles. Dermed ble 25-åringen varetektsfengslet i fire uker.

– Jeg har ingen kommentar til saken. Min klient er ikke avhørt ennå, det har han ikke hatt mulighet til, sa mannens forsvarer, advokat Christian C. Flemmen Johansen, før fengslingsmøtet.