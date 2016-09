Helse Bergen har strøket 24 operasjoner så langt på grunn av legestreiken.

Verst er det gått utover pasienter som skulle få skiftet dårlige hofter, fikset knær eller fått utført andre ortopediske operasjoner ved Kysthospitalet i Hagevik.

Der er det full stans i operasjonsvirksomheten, fordi en overlege i anestesi er tatt ut i streik.

– Noen få pasienter er etter medisinsk vurdering blitt definert som øyeblikkelig hjelp og er overført til Haukeland, der de er blitt operert, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Varsler opptrapping

Streiken startet onsdag og omfatter foreløpig 29 medlemmer av Akademikerne i Helse Bergen. En opptelling gjort fredag ettermiddag viser at 90 polikliniske konsultasjoner er utsatt og altså 24 operasjoner.

– Det blir opptrapping, varsler foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde.

Når det vil skje og hvor mange flere som tas ut i streik, er ikke kjent.

Sunde understreker at streikeledelsen lokalt har god dialog med foretaksledelsen. Partene er likevel rykende uenige om situasjonen ved Kysthospitalet.

Ville sette inn erstattere

Sykehusledelsen ville sette inn erstattere for anestesilegen og beordret to andre anestesileger til å steppe inn mandag og tirsdag. Streikeledelsen kaller dette streikebryteri og har meldt saken inn til sentrale parter.

Hansen bekrefter at sykehusledelsen ville omdisponere leger for å gjenåpne operasjonssalene i Hagavik. Han bruker bevisst ordet omdisponere, ikke beordre, og understreker at sykehusledelsen er nøye med å følge spillereglene.

– Det er viktig å påpeke at omdisponeringen ble trukket tilbake, da motparten mente det ville vært streikebryteri. Nå lar vi sentrale parter vurdere dette og venter på en avklaring derfra, sier Hansen.