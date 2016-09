Storaksjon i bergensområdet i kveld. - Mange av de pågrepne er rollemodeller, sier politiet.

Politiet i Stor-Bergen gjennomfører i ettermiddag og kveld en større aksjon mot brukere av anabole-androgene steroider, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Ransaker treningssentre

Aksjonen retter seg mot enkeltbrukere, men medfører også innsats og ransaking på treningssentre der disse brukerne trener, skriver politiet.

– Vi aksjonerte på grunnlag av skjellig grunn til mistanke om bruk og befatning av dopingmidler. Dette er en omfattende aksjon, sier visepolitimester Olav Valland.

Politiet

Han forteller at politiet så langt har beslaglagt ecstasy, hasj, amfetamin, Rivotril og veksthormoner.

– Vi har gjort to store beslag av testosteron, sier Valland.

Politiet gjorde også et beslag av en ulovlig slange hos en av de pågrepne.

Frem til klokken 18.30 var 14 personer pågrepet og det var gjort beslag av dopingpreparat og narkotika hjemme hos flere av de pågrepne.

De 14 mennene blir nå tatt inn til avhør og må avlegge urinprøve, opplyser informasjonsansvarlig Gry Halseth i Vest politidistrikt.

– Senere på kvelden er ytterligere ni personer pågrepet i aksjoner mot tre treningssentre, forteller Valland.

Han sier at de fleste pågrepne er i kategorien voksne menn, men kan ikke gi detaljert alder på dem.

Ifølge BA.no er Sats Nesttun et av stedene der politiet aksjonerer.

– Der samarbeider vi med treningssenteret, som gjerne vil være med å forebygge dette. Det ser vi positivt på, sier Valland.

Det skal ha vært aksjonert både i Bergen Vest, Fana, Nordhordland og sentrum.

Politiet

– Rollemodeller

Valland sier at mange av de pågrepne er å regne som rollemodeller i visse miljøer.

– Flere av de har sponsorkontrakter, modelloppdrag og er populære på sosiale medier. Denne aksjonen er også forebyggende, i forhold til ungdom som trener styrketrening og som ser opp til disse personene, sier Valland.

Han sier at for flere av de pågrepne, vil sakene bli avgjort onsdag kveld, med et forelegg dersom politiet finner grunnlag for det.

Syv pågrepet i vinter

Til sammen syv menn ble i vinter og vår pågrepet i en større dopingsak som ble rullet opp i Bergen. Et nettverk skal ha forsynt bergensområdet med dopingmidler for flere titall millioner kroner.

– Det er ingen direkte sammenheng mellom onsdagens aksjon og denne saken, sier Valland.

BT.no kommer tilbake med mer.