Fjærlandstunnelen mellom Jølster og Sogndal er stengt etter at det oppsto brann mandag kveld.

Det var i 22.30-tiden mandag kveld at det ble meldt om brann inne i den over seks kilometer lange Fjærlandstunnelen i Sogn og Fjordane.

– Nødetatene er på vei. Uoversiktlig situasjon, skrev politiet da meldingen kom.

Etter hvert ble det meldt at 13 personer var hentet ut av tunnelen, alle med røykskader. De er sendt til Førde sentralsjukehus med ambulanse og helikopter.

Sykehuset skriver i en pressemelding at alle har lettere fysiske skader og blir liggende til observasjon over natten.

Statens vegvesen (webkamera)

Sjekker tunnelen i dag

Brannen ble meldt slukket klokken 00.45.

– Hvor dramatisk har dette vært?

– Vi har ikke hatt kontroll før nå nylig. Det er en del nedfall fra taket på grunn av varmeutviklingen. Tunnelen er nå stengt, sa vaktleder Espen Rysjedal ved 110-sentralen i Sogn og Fjordane sent mandag kveld.

Vegtrafikksentralen melder at geolog skal inn i tunnelen tirsdag formiddag for å sjekke fjellet. De jobber også med å få oversikt over eventuelle skader på det elektriske anlegget og tunnelviftene.

Vedlikeholdsarbeid

Tunnelen mellom Jølster og Sogndal var delvis stengt på grunn av vedlikehold da brannen startet omtrent én kilometer inn i tunnelen fra Jølster-siden.

Politiet opplyser at det var to spylebiler og en feiebil som drev arbeid i tunnelen da brannen oppsto. Det ble i natt meldt at det var feiebilen som tok fyr, men NRK skriver tirsdag at det var en av spylebilene.

En ledebil kjørte kolonne fra Jølster mot Sogndal med en tankbil og seks personbiler etter seg da brannen startet.

I 01-tiden opplyste politiet at alle involverte personer, totalt 13, var gjort rede for. Da var finsøk gjennomført og ingen var savnet.

Bilene til de 13 personene står igjen inne i tunnelen.

Statens vegvesen (webkamera)

Store ødeleggelser

Ifølge Vegtrafikksentralen er det store ødeleggelser i tunnelen, og det kan ta flere dager før den åpner igjen. Eksperter skal tirsdag vurdere tilstanden.

– Hvor lenge vil tunnelen være stengt?

– Den er stengt til Vegtrafikksentralen får sett på den. Det skjer ikke før fjellet er kaldt. Akkurat nå er fjellet for varmt. Det kommer ikke til å skje noe i natt. Tunnelen forblir stengt, sa Rysjedal ved 110-sentralen i natt.

Fjærlandstunnelen er en tunnel på riksvei 5 i Sogn og Fjordane. Tunnelen er 6397 meter lang og går mellom Jølster og Sogndal.

Vegtrafikksentralen opplyser at det er omkjøring via riksvei 55 og fergesambandet Hella-Dragsvik, og at arbeidet i Høyangertunnelen er satt på vent inntil videre på grunn av den økte omkjøringstrafikken.