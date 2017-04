TILBAKE: Anton Magne og Sigrunn Turøy tilbake på broen over til Turøy. Her sto de da Super Puma-helikopteret med oljearbeidere styrtet på holmen rett bak. FOTO: Jon Ingemundsen

– Vi løp for livet mens helikopteret tok fyr i luften over oss

For nøyaktig ett år siden gikk Anton Magne og Sigrunn Turøy over broen til Turøy med barnebarnet (4) da et helikopter kom innover mot dem i lav høyde.