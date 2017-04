På to dager ble over 300 bilister på Vestlandet tatt for å kjøre for fort på vei til påskeferie. 30 av disse mistet lappen.

– At så mange kjører for fort når vi har varslet kontrollene våre er for meg forunderlig.

Det sier politioverbetjent og UP-sjef for Sørvest og Vest politidistrikt Terje Oksnes.

– Og det er store mørketall. I år har det vært så mange som kjører over fartsgrensen at vi har måttet prioritere de som kjører fortest. Dette betyr at mange har sluppet gjennom kontrollene våre – selv om de har ligget både 110 og 115 km/t i 80-sonen, sier Oksnes.

337 fartsovertredelser på to dager. Tallene er hentet fra fredag før palmesøndag og onsdag i den stille uken.

– Hadde vi hatt kapasitet til å ta alle som brøt fartsgrensen på kontrollene våre denne påsken, er jeg helt sikker på at tallet kunne være tre-fire ganger så høyt, sier Oksnes.

Menn i 40-årene

Ifølge UP-sjefen er det «menn i 40-årene på vei til påskeferie, med overdreven tro på egne ferdigheter som sjåfør» som gang på gang blir tatt for å kjøre for fort.

– Det å kjøre så fort bunner i en holdning menn har om at deres kjøreevner gjør at de ikke havner i ulykker. De vet konsekvensene – både ved å bli tatt i kontroll og å krasje – men tar likevel sjansen på at politiet ikke er på veiene, og at de er flinke nok til å håndtere kjøretøyet og derfor unngår ulykker, seier Oksnes.

– Men de glemmer at det også er andre som oppholder seg på veiene, legger han til.

En økning fra i fjor

Under påskeutfarten fredag før palmesøndag tok politiet 166 bilister i å kjøre for fort. 17 av disse mistet førerkortet.

– Det er dessverre en stor økning fra i fjor. Da vi tok 97 for fart, der fem mistet lappen, sier Oksnes.

Marie Havnen

Utfartstallene fra onsdag viste 171 fartsovertredelser hvorav 13 av disse var førerkortbeslag. 60 av bilistene ble tatt på E16 på Haugsvik på Voss.

«Ta det i hvert fall rolig hjem igjen ...» skrev politiet da på Twitter.

Her står UP i dag og i morgen

Søndag og mandag er påskens store innfartsdager. UP-sjefen understreker at de er mannsterke på jobb og at de kontrollerer i hele distriktet.

– Vi holder kontroller både i dag og i morgen, i tillegg til å ha sivil UP-bil ute på veiene, sier Oksnes.

Bilister vil treffe politiet på alle strekninger som leder fra påskeferiedestinasjonene. I praksis:

E16 Voss-Bergen

E16 Voss-Filefjell

E134

Riksvei 7 over Hardangervidda

E39 både nordover og sørover

Stresser du med å komme hjem fra påskefjellet? Så lite tid sparer du.

Skal du ut på veiene de kommende dagene? BT følger trafikken direkte.