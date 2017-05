Bøndenes protestaksjon mot landbruksoppgjøret fredag morgen ble avsluttet klokken 9.

– Vi har oppnådd det vi ønsket. Vi har fått oppmerksomhet om at norskprodusert mat i butikkene ikke er noen selvfølge, sier bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.

Planlagt avslutning

Aksjonen ble startet på 25 steder landet rundt fredag morgen.

– Dette er en planlagt avslutning av aksjonen etter at blokaden er blitt gjennomført etter planen, sier Bartnes.

- Vi har ikke ønsket å ramme forbrukere og andre som jobber i matkjedene og ber om forståelse om noen har hatt ulempe som følge av blokaden, sier han.

Fra fredag klokken 06 blokkerte 200-300 bønder utkjøringen av varer fra de tre største matkjedenes grossistlagre over store deler av landet.

I Hordaland blokkerte bøndene lagrene til Asko, Rema og Coop i bergensområdet.

Amper stemning

Politiet har fulgt aksjonen flere steder rundt om i landet.

– Her i Bergen har vi ikke fått noen meldinger om problemer. Vi er således ikke til stede med patrulje på noen av de aktuelle stedene, sier operasjonsleder Terje Magnusssen ved Vest politidistrikt.

Han sier at politiet ikke har gitt tillatelse om blokkade.

– Vi forholder oss rolig inntil noe skulle oppstå, sier Magnussen.

Ifølge Bergensavisen var det amper stemning på Liland fredag morgen. Bodil Flesland i Bergen Bondelag fortalte følgende:

– En sjåfør var litt hissig. Han skulle ut og vi hørte han gasset på. Han kjørte ned sperringene våre, sier hun.

Traktorer hindrer trafikken

I 08-tiden går alt stille og rolig for seg under bondeaksjonen på Hylkje, ett av tre matlagre det aksjoneres mot i Bergen.

Biler og trailere slippes inn til grossistlageret i Hylkjelia, men ingen kommer ut med matvarer i lasten.

En lastebil fra Schenker på vei ut blir holdt igjen litt, og sjåføren må vise at det er tomt baki. Når det er klarlagt, hopper en av bøndene inn i traktoren med maskinhenger og flytter den for å slippe lastebilen ut.

Ørjan Torheim

Tredjepart rammes

– Foreløpig har vi ikke fysisk stoppet noe matutkjøring, sier Lars Bø, utpekt som talsmann på stedet og styremedlem i Hordaland Bondelag.

- Hva tenker du om aksjonsformen dere har valgt? Det er jo uskyldige tredjeparter som rammes, dagligvarehandel og vanlige folk som skal handle?

Bø drar litt på det.

- Det er jo... Selvsagt er det mange aksjonsformer vi kunne valgt. Men jeg tenker at vi har valgt rett.

Bø mener bøndene har kommet betraktelig dårligere ut av årets oppgjør enn sammenlignbare grupper.

– Må holde tritt

– Vi får cirka 8000 per årsverk, mens andre vi sammenligner oss med får cirka 16.000. Så kan du si at vi har fått en relativt stor prosentvis økning. Men det blir helt feil å regne i prosent når grunnlaget vårt er så lite. Vi trenger kronetillegg, ikke prosenter. Han landbruksministeren vår er imidlertid veldig flink til å få frem prosentene.

Selv er Bø melkebonde på Voss. Han forteller om en hverdag der han må ha litt tilleggsjobb for å synes at han har det greit nok.

– Vi må holde tritt med utviklingen innen dyrevelferd og matsikkerhet. Det koster penger, blant annet med omlegging til løsdrift og fornying. Det er for lite økonomi i næringen nå til å håndtere det.

Tre traktorer

Like over klokken 06 fredag morgen er fylkesleder Frøydis Haugen på plass utenfor Rema 1000 sitt sentrallager på Hylkje.

– Vi er her med tre traktorer og en maskinhenger, sier Haugen til BT.

Og føyer til:

– Vi har nå tenkt å bli her en stund.

Aksjonen er en protest mot landbruksoppgjøret. Haugen er klar på at bøndene er i opprør.

– Vi mener staten ikke har oppfylt de tingene som Stortinget har sagt, om at vi skal sikres inntektsvekst på lik linje med andre yrkesgrupper. Når vi nå blokkerer utkjøringen av varer, er det for å synliggjøre for samfunnet hva som blir konsekvensene av matmangel. Og for å vise hvor mye norsk mat bidrar med i kjøleskapet.

– Er det en rettferdig måte å aksjonere på, synes du?

– Vi bønder har ikke så mange andre måter å aksjonere på. Vi kan ikke streike, for det går ut over dyrene. Og å tømme ut melk, for eksempel, er etisk uforsvarlig. Nå stopper vi heller maten i dette leddet, når varene står på lager og ikke forringes nevneverdig.

– Ingen selvfølge

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å fortelle at norsk mat er ingen selvfølge. Vi må si klart fra at det blir noen konsekvenser når regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet, sier Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag.

– Hvorfor straffer dere butikkjedene for noe de ikke har ansvar for?

– Vi ser at vi kan ha felles interesser med disse kjedene.

– Så aksjonen skjer i forståelse dem?

– De er orientert om aksjonen.

Kan gå tom for mat

De tre butikkjedene har sine lagre i henholdsvis Indre Arna, Hylkje og Blomsterdalen. Kommunikasjonsdirektør Jakobsen er klar på at aksjonen vil få konsekvenser for innbyggerne i bergensområdet.

– Vi blokker utkjøringen. Bilene kommer ikke ut. Det vil kunne påvirke forsyningene til butikken når det går noen timer. De vil kunne gå tomt for noen varer.

– Hvor lenge vil denne aksjonen vare?

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi gjør det så lenge det er nødvendig.

Forhandlingsbrudd

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp. Fra Sogn og Fjordane Bondelag reiser rundt 20 personer til Arna, for å bistå Hordaland Bondelag.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

– Frustrerte

200–300 bønder er engasjert i aksjonen, som vil ramme grossistlagrene til de tre store kjedene og føre til at det blir færre varer i mange butikker, opplyser bondelagslederen til NTB.

På spørsmål om hvor lenge bøndene kommer til å aksjonere, svarer han følgende:

–Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen. Medlemmene våre er frustrerte over at vi ikke fikk til et forhandlingsresultat, sier Bartnes.

Videre legger han til:

– Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen. Foreløpig har vi ikke fått noen negative tilbakemeldinger.