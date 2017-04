Sprekken i tannhjulet på Turøy-helikopteret vokste uten at varslingssystemet slo inn.

Havarikommisjonen har lagt frem en ny rapport om helikopterstyrten ved Turøy - dagen før ettårsdagen for ulykken.

Tretthetsbrudd

Havarikommisjonens undersøkelser viser at helikopteret mistet rotoren på grunn av et tretthetsbrudd i et tannhjul i hovedgirkassen. Undersøkelsene har avdekket en sprekk på én centimeter i tannhjulet i andre trinn av planetgirene. Det er fremdeles usikkert hvor lang tid det har tatt for sprekken å utvikle seg.

Hvis konklusjonen blir stående, er ulykkesårsaken den samme som da et annet Super Puma-helikopter styrtet i Nordsjøen i 2009. Også den gang løsnet rotoren. 16 mennesker mistet livet.

Skade på tannhjul

«Utmattingssprekken synes å ha startet i en liten skade på overflaten (micro pit). Bakgrunnen for at en «micro pit» oppstod og de mekanismene som deretter fikk sprekken til å vokse, er fortsatt ikke fullt ut klarlagt», skriver Havarikommisjonen.

På tannhjulet er det funnet tydelige spor av avskalling fra metallet. Likevel har undersøkelsene ikke avdekket feil ved materialkvalitet eller produksjonsprosess.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Varslingssystemet om bord var basert på at sprekkdannelse ville frigi metallpartikler. Men sprekken vokste under overflaten, slik at det ikke ble frigitt partikler av betydning. Dermed slo ikke varslingssystemet inn.

Havarikommisjonen har beregnet nøyaktig hvor helikopteret mistet rotoren. Det skjedde over land, like ved Turøy bru. Deretter styrtet maskinen i ti sekunder før den traff Skitholmen 450 meter unna.

Havarikommisjonen kan ikke anslå en dato for når den endelige rapporten vil være klar.