Klokken er tolv. Søstrene Paola og Antonella fra Molfetta helt sør i Italia, der hælen på støvelen begynner, er ikke helt oppdatert på norske stengetider.

– Er det bare en time igjen til senteret stenger? Nei, det visste vi ikke. I Italia er julaften full arbeidsdag. Til klokken åtte er butikkene åpne.

Paola Zanna (43) og Antonella Zanna Munthe Kaas (46) er ute i siste liten. Plutselig ble handlevinduet de hadde tenkt å benytte, enda litt trangere.

Godt kamuflert panikk

Heldigvis tar de det med et smil. De siste presangene, til Paolas nevø og niese, Antonellas, sønn og datter, er innpakket og klare til å legges under juletreet.

Sletten senter er uglamorøst, men effektivt. Bergens eldste shoppingsenter tar imot sine kunder med et smil, og sender dem ut igjen med det de måtte ha kommet for. En kokebok, en kjøkkenkniv, en treningsjakke, et kubbelys, en blomsterbukett, en deodorant eller en genser. Et eller annet som håndfast kan formidle det hjertet renner over med.

Ute har det begynt å sludde, Ulriken kles i hvitt bare timer før julen skal ringes inn. Timingen er perfekt, og inne mellom butikkhyllene hersker orden og fattethet. De panikkslagne kamuflerer sine eventuelle anfall med tilkjempet verdighet.

Odd E. Nerbø

– Ikke stress, tradisjon!

Paola Zanna kom til Bergen på lille julaften, etter å ha mistet flyet hun var booket på fra Oslo. Det forklarer at hun hastig måtte av gårde på siste-liten-shopping sammen med storesøsteren, som i 18 år har bodd i Norge.

– Jeg er her ofte. Minst en gang i året. Dette er slett ikke min første jul i Norge, sier Paola.

Gaute Westli har ingen hast. Han rusler rundt på senteret uten egentlig å være på utkikk etter noe som helst.

– Dette er en tradisjon for meg. Å gå rundt og kikke på selve julaften. Vanligvis drar jeg til byen, men i dag holder jeg meg her.

Hjemme er pinnekjøttet lagt i vann, kålrabien er kuttet og skrelt, og bordet er dekket.

Odd E. Nerbø

Mulig gevinst

– Da er det fint å ta seg en tur ut. Finne roen, senke skuldrene, kjenne på stemningen. Og hvem vet, kanskje kommer jeg hjem igjen med en liten ekstragave til konen? Det hjelper jo på godviljen hjemmefra at det muligens følger med en gevinst.

Lettere rød i kinnene står Frank Østevold ved kassen hos bokhandleren. Egentlig har han alt på stell.

– Jeg har stresset veldig for å kunne slappe av i dag. Så hadde samboeren min glemt en presang. Da måtte jeg selvfølgelig hjelpe, sier Østevold.

I kamelhårsfrakk og sixpence har han funet veien til Sletten senter. Tightsene under røper at han ideelt sett kanskje skulle vært et annet sted.

– Ja, dette var litt ubeleilig, men jeg får slappe av når de andre går i kirken.

Mer hygge enn travelt

Vilde Vangdal står bak disken i morens butikk. Hun koser seg på julaften, selv om hun måtte på jobb.

– Dette er en dag preget av hygge mer enn av travelhet, sier Vilde.

Og nå er handlevinduet lukket og ventetiden snart over. Under juletreet er alle presanger like, de som ble kjøpt i mai, og de som ble kjøpt i dag.