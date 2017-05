Trafikklærer Kjell-Magne Seim vil bekjempe det han mener er dårlig beredskap og farlig ungdomskultur. Torsdag stenges Børvenestunnelen for en omfattende øvelse.

Torsdag stenges Børvenestunnelen på fylkesvei 7 i Kvam for en brann- og ulykkesøvelse.

– En buss fra Øystese Gymnas er på vei fra skolen. I motsatt retning kommer en russebil i full fart. Det ender med en frontkollisjon i Børvenestunnelen, der to russ dør og tre blir hardt skadet, sier Kjell-Magne Seim.

Etter hvert kommer det til flere ungdommer i en «rånebil», samt en del medruss, som må iverksette tiltak før nødetatene er på stedet. Slik er scenarioet for øvelsen som vil foregå fra klokken 16 til 18.

Trafikanter i denne perioden må kjøre gamleveien langs kystlinjen via Børvenes på fylkesvei 7.

– Det er en kort og grei omkjøringsvei, så jeg tror ikke dette vil føre til trafikale problemer, sier Seim.

Han er daglig leder for Kvam trafikkskole og hjernen bak prosjektet som øvelsen er en del av.

– Nødetatene for dårlige på tunnelulykker

Seim forteller at han selv har mistet en ung slektning på veien.

– Det skjedde i 2008, og han var akkurat blitt 18 år. I den perioden var det mange ulykker i området.

Seim ønsker å øke kunnskapen blant nødetater og fagpersoner om hvordan de skal håndtere ulykker i tunnel.

– Nødetatene har i dag for dårlig beredskap og trening på å begrense skadeomfanget ved tunnelulykker.

Samtidig vil han fokusere på den aller mest utsatte gruppen i trafikken.

– Vi har invitert russ og såkalte «rånere», altså motorinteresserte ungdommer. Personer under 24 år er fortsatt de mest utsatte i trafikken, og på øvelsen vil rundt 80 unge delta, sier Seim, og legger til:

– Mange trafikanter aner ikke hvordan de skal oppføre seg i en tunnel, og enda mindre hva de må gjøre om en ulykke skulle inntreffe.

Rune Sævig

Mistet faren

I tillegg til øvelsen i tunnelen, vil dagen gå med til intens kursing og evaluering.

Til å holde foredrag for de unge trafikantene har Seim fått med seg Hallgeir Berge, som ble utsatt for en trafikkulykke i Gudvangatunnelen på E16.

BT skrev om ulykken i 2003, som førte til at Berge bokstavelig talt fikk ansiktet revet av. Han knakk også nakken og havnet i koma.

Legene trodde han aldri kom til å våkne, men det gjorde han.

Kjetil Hovland vil også holde foredrag. Han mistet faren sin i en ulykke rett utenfor Børvenestunnelen. Dette skjedde i 2004.

Russen og rånerne imponerer

Prosjektlederen er svært fornøyd med ungdommene som deltar.

– Russen har vært helt fantastiske. De er så positive! Og disse såkalte rånerne har imponert med stort. De synes det er kjempespennende å lære om trafikksikkerhet, sier Seim.

Til sammen vil rundt 100 observatører være til stedet under øvelsen. Blant dem er ungdommer med førerkort, nødetater og en rekke fagpersoner fra blant annet veivesenet, Trygg Trafikk og andre relevante organisasjoner.

Arne Hofset

– Skryter av 180 km/t i tunnelen

Om alt går etter planen skal prosjektet videreføres over flere år.

– Vi ønsker at særlig ungdom skal få øynene opp for farene i trafikken, sier Seim.

Han beskriver en usunn fartskultur i deler av bygden i Kvam.

– Ungdommer skryter av hvor fort de kjører gjennom tunnelen. Fartsrekorden gjennom Børvenestunnelen skal visstnok være på 180 km/t, ifølge ryktene på bygden, sier Seim.

Han håper at noe av budskapet fra kurset skal gli inn, og at ungdommene deretter kan bli gode ambassadører for trafikksikkerhet, og advare andre på sin alder.

– Det er en kjensgjerning at voksne ikke snakker like godt til unge som de unge gjør seg imellom, sier Seim.