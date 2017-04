Politiet undersøker opplysninger om at tiggere skal ha blitt utsatt for vold på åpen gate i Bergen.

Tirsdagens NRK-dokumentar om den organiserte tiggingen i Bergen har vakt reaksjoner.

Onsdag opplyser Robin Hood-huset at tiggere har fortalt at de er blitt sjikanert, spyttet på og slått etter.

– Frykt og uro i miljøet

Marcos Amano er daglig leder på Robin Hood-huset. Onsdag morgen var et 30-tall tiggere og flaskesamlere til stede under frokosten der.

Amano sier det var en svært spesiell stemning blant dem.

– Det er frykt og uro i miljøet av gatearbeidere. Flere fortalte i dag om at de har blitt skjelt ut, bedt om å reise hjem og eller andre aggressive handlinger. En sa han var blitt sparket og slått i dag da han samlet flasker. En annen sa han ble forsøkt sparket etter i går kveld og kalt hund da han satt på gaten ved Logehaven, sier Amano.

Dokumentaren «Lykkelandet» satte fokus på deler av tigger- og prostitusjonsmiljøet i Bergen. Amano setter dagens frykt i sammenheng med dokumentaren.

– Bergenserne har ikke for vane å skjelle ut, spytte på eller slå tiggere. Reaksjonene kommer sannsynligvis som en følge av dokumentaren, sier Amano.

Politiet: Uakseptabel adferd

Han ber folk besinne seg og behandle gatemiljøet i Bergen med verdighet og omtanke.

– De vi har snakket med i dag er mennesker som bor på overnattingstilbuet til Kirkens Bymisjon. De må være inne klokken 22 om kvelden for å få en seng. De er i en utsatt posisjon og har det vanskelig nok, om ikke de skal utsettes for vold, trusler og sjikane.

Visepolitimester Olav Valland bekrefter overfor BT at politiet har fått samme informasjon.

– Opplysningene vi er blitt gjort kjent med, går ut på at det har vært flere tilfeller av folk som er blitt sjikanert. Og i ett tilfelle: At en person er blitt slått og sparket, sier Valland.

Han understreker at politiet så langt kun har fått tilgang til tredjehåndsinformasjon, og at de ikke har rukket å undersøke opplysningene noe nærmere.

– Dette er helt uakseptabel adferd, uavhengig av om dem som er utsatt for dette tilhører et organisert tiggermiljø eller ikke. Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet, sier Valland.

Byråd: Ikke Bergen verdig

Sosialbyråd Erlend Horn (V) sier til BT at han ble orientert av Robin Hood-huset onsdag formiddag, og at han selv tok kontakt med politiet.

– Det er helt uakseptabelt at den type hatkriminalitet foregår. Vi er en bedre by enn det. Min sterke oppfordring er at folk må puste litt med magen nå, sier byråden.

Horn oppfordrer politiet til å være ekstra synlige i bybildet i dagene som kommer. Han mener det ikke er Bergen verdig å reagere slik enkeltpersoner skal ha gjort i denne saken.

– Jeg kan forstå at folk er provosert av det som kom frem i dokumentaren, jeg kjenner selv at jeg blir det, men vi må klare å skille mellom kyniske bakmenn og mennesker som ikke har noe med dette nettverket å gjøre, sier Horn videre.