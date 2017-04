Flere tiggere har fortalt at de ikke lenger synes det er trygt å være Bergen, ifølge Robin Hood-huset.

NRK Brennpunkts dokumentar Lykkelandet har skapt stort engasjement. Flere kilder i det rumenske miljøet forteller om et stemningsskifte over natten.

– I dag har minst elleve personer kjøpt flybilletter hjem til Romania med praktisk hjelp fra ansatte ved Robin Hood-huset. De sier de synes det er utrygt og ubehagelig å være i Bergen nå, sier Marcos Amano.

Han er daglig leder ved Robin Hood-huset, som er et møtested for økonomisk vanskeligstilte personer.

EIRIK BREKKE

– Føler seg ikke trygge her

De ansatte ved Robin Hood Huset har hatt en spesiell dag på arbeid, med stor pågang fra tiggere, flaskesamlere og journalister etter at NRK viste dokumentaren Lykkelandet onsdag.

– I morges var det rundt 30 mennesker innom på frokost, og stemningen var spesiell. Mange følte seg utrygge. Vi har hatt stor pågang fra folk som har ønsket hjelp til å bestille flybilletter hjem til Romania og andre som har hatt behov for å snakke om det de har opplevd, sier Amano.

– Hvorfor vil de hjem?

– De sier de ikke føler seg trygge her.

– Før var de veldig snille

NRK-dokumentaren Lykkelandet fokuserer på tigger- og prostitusjonsvirksomheten blant romfolk i Bergen. Her dokumenteres hvordan et rumensk nettverk på 140 personer styrer prostitusjons- og tiggermarkedet i Bergen. Dokumentaren viser også at mange av kvinnene som tigger på dagtid, er involvert i prostitusjon og bankkorttyverier på kveldstid. Samtidig sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania.

På sosiale medier har reaksjonene vært sterke over det som har kommet frem. På gaten skal flere tiggere har fått merke programmet på kroppen.

– Onsdag var mange mennesker sinte på oss. Før var de veldig snille. De tror vi er kriminelle etter det som har blitt vist på TV, uttalte Bobu Angelica til BT tidligere i dag.

Marcos Amano, daglig leder ved Robin Hood-huset, forteller at enda flere har spurt om hjelp til å bestille flybilletter, men elleve mennesker har gjort det.

– Flybillettene fra Torp til Bucarest er rimelige. De koster ned til 149 kroner, forteller han.