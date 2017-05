M. Hjorteseth Shipping AS regner med at det vil koste rundt 200.000 å fjerne vraket av «Lomax».

Daglig leder Mads Hjorteseth er for tiden i Spania der han har kjøpt to gamle supplybåter som nå skal tas hjem til Bergen.

– Jeg har vært på reise, og har ikke fått med meg hva som har skjedd rundt den gamle taubåten. Det er en fortvilende sak. Jeg ga tydelig beskjed, med mange vitner til stede, om at «Lomax» ikke var forsikret og at kjøper måtte ta seg av det.

Sitter med svarteper

BT omtalte før helgen taubåten som ligger på et skjær ved Buarøy i Sund kommune, midt i glaningen for tusenvis av turister som kommer sjøveien til Bergen. Der har den ligget siden natt til 1. mars 2015 da «Lomax» mistet motorkraften og drev hjelpeløst mot land med to mann om bord.

Dagen før grunnstøtingen hadde «Lomax» skiftet eier, men de nye eierne hadde ikke tegnet forsikring. Kystverket konkluderte også med at overtakelsespapirene ikke var fullstendige. Dermed sitter M. Hjorteseth Shipping AS igjen med svarteper.

Maritime operasjoner

– I etterpåklokskapens lys er det ikke vanskelig å se at denne overdragelsen burde vært gjort på en annen måte. Det er sure penger å betale, men det er vel ingen annen utvei at vi må få fjernet vraket, sier Mads Hjorteseth.

Selskapet hans har gjort det til en spesialitet å foreta maritime operasjoner av alle slag.

– Vi må sannsynligvis bruke en lift og få båten løftet over på en lekter. Deretter må fartøyet fraktes til Hanøytangen for hugging. Dette er en grei jobb som vi kan ta selv, men det blir kostbart. Jeg vil tro det er en jobb til rundt 200.000, sier Hjorteseth.

20 millioner i eiendeler

Ifølge regnskapsnettstedet Proff hadde M. Hjorteseth Shipping AS et driftsresultat på 2,3 millioner kroner i 2016. Selskapet hadde driftsinntekter på 10,8 millioner kroner og eiendeler i form av båter/utstyr for rundt 20 millioner kroner.

– Det er ikke penger det står på. Selskapet går bra, men dette er utgifter vi gjerne skulle vært foruten, sier den daglige lederen.

Sund kommune, der den havarerte taubåten ligger, sendte 13. februar i år brev til Statens innkrevingssentral om tvangsmulkt på 5000 kroner og dagbøter på 200 kroner for den havarerte slepebåten. Kopi ble sendt M. Hjorteseth Shipping AS.

– Må være med å betale

– Jeg har som sagt vært på reise, og har ikke sett noe krav fra Statens innkrevingssentral. Før vi gjør noe ute i skjærgården vil vi ha med oss den nye eieren på et spleiselag rundt omkostningene. Vi kan ikke ta hele regningen. Vi er i en dialog med vedkommende som kjøpte båten, sier Hjorteseth.

Han befinner seg i Spania når BT får han i tale mandag morgen.

– Her har jeg kjøpt to supplybåter som skal brukes i langs kysten. Båtene er fulle av piggtråd etter at de har vært brukt for å stanse pirater utenfor kysten av Afrika. Båtene er bygget i henholdsvis 2002 og 2003. Skipene er identiske og måler 46x11 meter.

Hjorteseth er i ferd med å legge fra land når BT snakker med ham.

– Hjemme i Bergen blir det neste å bygge om båtene ved Solund eller Skjøndal verft. Før det har vi en ukes tur foran oss, sier sjefen for m. Hjorteseth Shipping AS.