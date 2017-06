Tvungen meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler tirsdag morgen.

Fredag 5.mai gikk ansatte i Akasia-barnehagene i Bergen ut i streik og hundrevis av småbarnsfamilier i Bergen ble rammet. Ifølge Akasia sto nesten 1200 barn uten et fullverdig barnehagetilbud.

Men tirsdag morgen førte tvungen meklingen til at partene ble enige om nye tariffavtaler.

– Vi er fornøyd med at vi med meklerens hjelp har kommet til en løsning slik at streiken i Akasia nå er avsluttet. Dermed vil barnehagene åpne fra kl. 10 i dag, og driften i selskapet for øvrig blir også gjenopptatt, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Gjennomslag for hovedkravet

Ifølge Arbeidsgiverforeningen Spekter er partene enige om at det i tillegg til dagens innskuddspensjonsordning, også opprettes en ytelsespensjonsordning.

De ansatte kan selv velge hvilken av de to pensjonsordningene de ønsker, skriver de i pressemeldingen.

– Vi er godt fornøyd med resultatet. Dette er en vinn vinn-situasjon både for virksomhetene og organisasjonene, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Han sier at partene kom til enighet først kl. 06.15.

– Vi har hatt en fantastisk streikegjeng som har stått på i en vanskelig situasjon, men vi er glade for at vi er i jobb igjen nå. Og vi er glade på vegne av barn og foreldre, sier han.

De fire fagforbundene som har vært i konflikt opplyser i en pressemelding at den samlede lønnsøkningen er på nivå med sammenliknbare virksomheter. Tariffavtalene regulerer lønn og rettigheter for alle virksomhetene i Akasiakonsernet.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Det er en lettelse

– Det er en lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag. Konflikten har vært en belastning for alle berørte og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om, sier forhandlingslederne i pressemeldingen.

Partene har også ferdigforhandlet lønnsoppgjørene for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet forøvrig.

Det er også enighet om å trekke to rettssaker i Arbeidsretten og Tingretten, og disse kommer dermed ikke til å bli gjennomført.