Lykkelige foreldre leverte barna i barnehagen for første gang på en måned.

– Dette er fantastisk for vår del, fortalte Ove Duesund og Ida Aas da Bergens Tidende møtte dem utenfor Akasia Sædalen barnehage tirsdag morgen.

Barnehagen er én av to barnehager som har vært helt stengt siden streiken startet 5. mai. De fikk den gode nyheten på tekstmelding tidlig tirsdag morgen, og kom sammen for å levere datteren Hedvig i barnehagen for første gang på over en måned.

– Jeg har måttet jobbe på kveldstid for å få hverdagen til å gå opp, fortalte Duesund.

Og mens han har jobbet på kveldstid, har Ida Aas passet på Hedvig hjemme. Hun jobber som lærer og har dermed vært nødt til å jobbe på dagtid.

– Med andre ord har vi ikke hatt et skikkelig familieliv de siste ukene, sier hun.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

15 timer hos Riksmekleren

30 dager etter streiken hadde det nesten ikke vært kontakt mellom partene, bortsett fra et brev fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hvor de kom med en rekker forslag til nye forhandlinger. Derfor ble partene kalt inn til megling hos Riksmekleren mandag kl. 15. Kilder tett på forhandlingene som Bergens Tidende snakket med, fortalte om lave forventninger før møtet.

Men over 15 timer hos Riksmekleren førte frem. Først klokken 06.15 kom partene til enighet, og streiken kunne avblåses. Barnehagene ble åpnet igjen kl. 10 tirsdag.

– Vi er veldig glade for at streiken er over og at vi igjen kan tilby et fullverdig barnehagetilbud, forteller barnehagesjef Edle Damm i Akasia.

Hun forteller at det måtte intens jobbing til å få å finne en løsning, men at de mener resultatet er det beste for begge parter.

– Nå kan vi få ro og konsentrere oss om driften fremover, sier hun.

EIRIK BREKKE

Pensjonskonflikt

Det store stridsspørsmålet har handlet om hvilken pensjonsordning de ansatte skal ha. Etter meglingen ble partene enige om å tilby to ulike pensjonsordninger, både innskuddspensjon og ytelsespensjon. De ansatte kan selv velge hvilken av de to pensjonsordningene de ønsker.

Fagforeningene som har representert de ansatte i konflikten er også fornøyd med hva de kom til enighet om.

– Dette er en vinn vinn-situasjon både for virksomhetene og organisasjonene. Vi har hatt en fantastisk streikegjeng som har stått på i en vanskelig situasjon, men vi er glade for at vi er i jobb igjen nå. Og vi er glade på vegne av barn og foreldre, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Partene har også ferdigforhandlet lønnsoppgjørene for 2016 og 2017 i tråd med resultatet i arbeidslivet for øvrig.

I forbindelse med konflikten skulle partene etter planen møtes i to rettssaker til høsten, både i Arbeidsretten og i Bergen tingrett. I meglingen ble de enige om å trekke begge disse sakene.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Vanskelig hverdag for småbarnsfamilier

Da streiken startet 5. mai ble to barnehager stengt. Siden den gang har streiken blitt trappet opp flere ganger, og til slutt var ansatte ved alle de 20 Akasia-barnehagene tatt ut i streik. 13 barnehager var helt stengt, mens de syv siste hadde begrenset åpningstid.

Foreldre har gjort hva de kan for å tilpasse seg den nye hverdagen. Ved noen av barnehagene opprettet de en foreldrestyrt tilsynsordning hvor foreldre har lånt barnehagelokalene og byttet på å passe hverandres barn. Andre har måttet ta ut ulønnet permisjon og ferie. Derfor var det mange smilende foreldre som ankom barnehagen i dag.

– Jeg lå i sengen i går og tenkte på at dette kunne vare til over sommeren. Men så våknet jeg til en tekstmelding om at streiken var over. Nå er jeg veldig lettet, forteller Margrethe Schønhardt, som har to barn i Sædalen barnehage.

– Vi har vært heldige som jobber turnus og har kunnet bytte på å jobbe kveldstid, men familielivet har jo blitt deretter. Så har vi hatt greie besteforeldre og snille sjefer som har lagt til rette for oss, sier Maria Stokkan som leverte døtrene Elle og Lykke i barnehagen tirsdag morgen.

Vegar Flå og Hilde Olset har også to barn i Sædalen barnehage.

– Dette var veldig gode nyheter for oss. Vi hadde forberedt oss på at dette ville vare til etter sommeren, så vi er klare for å sprette champagnen, sier Flå.