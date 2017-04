Statuer på byens beste

CHRISTIAN MICHELSEN: 17. mai 1938 ble Gustav Vigelands statue av statsminister Christian Michelsen avduket. Både kong Haakon, Storting og regjering stilte på Festplassen. Statuen var ment som et minnesmerke over unionsoppløsningen i 1905. Her får hovedpersonen en tiltrengt vask i mai 1980, den første rengjøring siden oppstandelsen. FOTO: JAN M. LILLEBØ