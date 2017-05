Ruth Ellinor Monsen (80) og Anfinn Monrad Instebø (82)

– Tre år har gått, men jeg husker alt. Det var på en dans for voksne jeg så henne første gangen. Hun var en så elegant og fin dame. Det var flere som var raskere enn meg til å by henne opp, men etter en stund ble det en mulighet. Heldigvis har jeg alltid hatt god rytme, så jeg ville prøve om jeg hadde tjangs. Det var en tango, og jeg følte at det gikk veldig bra, men det var først uken etter på samme sted vi virkelig fant rytmen. – Ja, vi er så forelsket! Kjærligheten virker på hele kroppen. Jeg har alltid vært lett på foten, men nå er jeg enda lettere, sier Ruth Ellinor.