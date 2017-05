En uke før saken mot mannen som drepte Mona Nordaas på Evanger i fjor starter, konkluderer en ny rapport med at han var psykotisk.

Påtalemyndigheten vil nå begjære dom på tvungent psykisk helsevern i stedet for ordinær fengselsstraff.

Det er BA som melder dette.

Drapet fant sted 16. juni i 2016, og rystet det lille tettstedet.

Mona Nordaas (58) var en kjent skikkelse i lokalsamfunnet i Evanger. Hun drev en kafé som fungerte som et samlingspunkt i bygden.

Tilregnelig i første rapport

I en ny rapport konkluderer de to psykiaterne som undersøkte den 44 år gamle mannen med at han var psykotisk da øksedrapet fant sted og at han fortsatt var psykotisk da de undersøkte ham.

Han har tidligere erkjent straffskyld for å ha drept Nordaas med øks, men motivet er ukjent.

I november i fjor konkluderte de sakkyndige med at mannen var strafferettslig tilregnelig.

I februar i år ble han tiltalt for forsettlig drap.

Til behandling

Ifølge BA, var det etter anmerkninger fra Den rettsmedisinske kommisjon, at de to sakkyndige, psykiater Erik Rønneberg Hauge og psykologspesialist Knut Dalen nylig kom med en tilleggserklæring.

Nå mener de sakkyndige altså at han var psykotisk. Han er nå under behandling ved Sandviken sykehus.

– Tilregnelighet blir et tema under rettssaken, og jeg vil avvente bevisførselen før jeg vil konkludere med hva jeg vil prosedere på, sier forsvareren til 44-åringen, advokat Rolf Knudsen til BA.