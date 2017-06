Politiet ville fengsle 12-åring

VILLE SENDE FAMILIE TIL TRANDUM: Politiet ønsket at den 12 år gamle gutten og hans mor skulle fengsles og sendes til Trandum utlendingsinternat. Bergen tingrett bestemte til slutt at mor og sønn skulle løslates.– Det er en klok og riktig avgjørelse, sier Anette Vangsnes Askevold, advokat for familien. FOTO: STEIN J. BJØRGE, BJØRN ERIK LARSEN, ARKIVFOTO