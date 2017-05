Ole Jakob Nilsen (24)

- Har du virkelig brukt pengene dine på verdens dårligste bil, har mange sagt til meg. Det er jeg ikke enig i. Dette er en god bil, mye bedre enn sitt rykte. For min del begynte det hele i Berlin for fire år siden. Der var det mulig å kjøre trabanter mot betaling. Siden jeg har stor interesse for østblokkhistorie, kjøpte jeg en prøvetur. Fra da av har jeg vært solgt. Etter en del jakting på nett, ble det til at jeg kjørte til Tyskland med bil og henger og kjøpte denne herligheten. At den er grønn, viste seg å ha spesiell verdi.Selgeren kunne fortelle at i det tidligere Øst-Tyskland var grønnfargen så sjelden at folk trodde at bare det å se en slik bil passere, ville føre til fremgang og lykke.