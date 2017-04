Nå rusler Ottoen på Solheim kirkegård, omgitt av duevenner.

– Norges tøffeste gravstein, sier Solveig Nilsen og betrakter fornøyd steinen som to medarbeidere fra Sæthre Steinindustri vipper på plass med kyndig teknikk.

Nilsen er daglig leder for Frelsesarmeen Bakkegaten bo- og omsorgssenter og sto i spissen for innsamlingsaksjonen til en helt spesiell gravstein for Ottoen.

Otto Fredrik Wollertsen var uteliggeren med sykkel, som matet byens duer og i mange år var et kjært innslag i bybildet. Julaften døde han 89 år gammel.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Innsamlingsaksjonen endte på hele 50.000 kroner. Halvparten av pengene var en gave fra Christer Holm som driver Gategalleriet. Holm donerte et grafisk blad av den samme grafittien som pryder gravsteinen. Holms bilde ble auksjonert bort og innbrakte 25.000 kroner.

La til duene

Bildet er signert gatekunstner Naeem Searle.

Nå er Searle kommet for å se det ferdige resultatet. Sæthre Steinindustri i Arna har prikket inn motivet med spesialmaskin på stein av sort granitt. Searle stryker over den helpolerte steinen, der motivet ligger på en lysere bunn.

Kunstneren er godt fornøyd med resultatet.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Jeg la inn disse duene i denne versjonen, sier Searle og peker på to fugler som følger den lute gatevandreren.

Nok til to steiner

Innsamlingsaksjonen ga mer penger enn gravsteinen kostet. For overskuddet har Solveig Nilsen bestilt enda en flott stein, som skal pryde graven til en annen beboer i Bakkegaten.

Han døde for halvannet år siden og hviler under et beskjedent trekors. Nilsen oppdaget hvordan denne graven så ut, da hun kom for å stelle Ottoens siste hvilested.

– Vi kan ikke gjøre forskjell, sier hun bestemt.

Ønsker graven bevart

Bare ett punkt gjenstår før alt rundt Ottoens gravplass er ordnet: Nilsen skulle så gjerne sett at Ottoens grav blir fredet. I dag står hun som fester i 25 år.

– Spørsmålet om å bevare Ottoens grav vil være naturlig å ta opp når festetiden utløper, sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen kirkelige fellesråd.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fellesrådet har en bevaringsplan. Den omfatter først og fremst de verneverdige gamle gravplassene i sentrum.

– Det er veldig sjelden at gravsteder til enkeltpersoner blir bevart, men det er mulig å gjøre for mennesker som har betydd mye for mange, sier Hansen.