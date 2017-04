Politiet leter etter en kvinne i Møhlenpris-området. 21-åringen er sporløst borte etter at hun løp naken ut av leilighet.

– Da hun sist ble sett, hadde hun ingen klær på seg. Hun forsvant fra en leilighet i Konsul Børs gate, trolig litt før fire natt til søndag, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Familie varslet

Familiemedlemmer som hadde hatt kontakt med kvinnen og var bekymret for henne, varslet politiet. Like før 6.30 søndag morgen står politiet uten spor etter kvinnen.

– Hvis hun har løpt uten klær og ble observertm skulle man jo tro at noen hadde varslet. Men hun kan ha kommet seg inn et sted eller fått tak i noen klær.

– Ikke noe kriminelt

– Vet dere hva som er årsaken til at hun løp naken ut av leiligheten?

– Nei. Vi har ingen grunn til å tro at hun har vært utsatt for noe kriminelt, og vi har vært i kontakt med en annen person som var i leilighet Vi er bekymret for sinnstemningen hennes da hun forlot leiligheten, men vi vet ikke om kvinnen var ruset eller hvilken sinnstilstand hun egentlig er i, sier Geitle.

Kvinnen var på besøk i leiligheten hun forsvant fra. Hun er 21 år, drøyt 160 høy og har brunlig, langt hår.