– Dette har tatt tre-fire år av livet mitt. Nå er jeg klar til å dra i gang større prosjekter, sier Amund Gulsvik (75) etter nok en seier over UiB og Helse Bergen.

Universitetet i Bergen og Helse Bergen krevde at den pensjonerte lungelegen skulle betale tilbake nær fem millioner kroner. I tingretten vant Gulsvik frem, men saken ble anket. Nå er dommen kommet fra Borgarting lagmannsrett.

Gulsvik slipper å betale tilbake pengene han har fått utbetalt for forskningen han har gjort som pensjonist. Lagmannsretten sier dessuten at Gulsvik skal ha betalt for arbeidet han har gjort etter at hans tidligere arbeidsgivere stoppet utbetalinger i september 2013.

Har krav på over en million

Gulsvik lot seg nemlig ikke stanse. Han jobbet og sendte timelister selv om han ikke fikk penger. Dommen påpeker at han har 600.000 kroner utestående frem til oktober 2014, men også for videre arbeid skal han ha betalt.

– Jeg har vel ført timer for noe over en million kroner siden oktober 2014, sier Gulsvik.

Retten delt

På ett punkt får Gulsviks motparter medhold. Flertallet i lagmannsretten er kommet til at det som nå gjenstår av forskningsmidler tilhører Helse Bergen og UiB.

Gulsvik-saken er del av oppvasken i forskningsselskapet Innovest.

Fakta: Innovest-saken Innovest ble etablert i 1997 av Haukeland sykehus og Stiftelsen Unifob (UiB) for å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.

I 2010 varslet Det medisinsk-odontologiske fakultet om mulig mislighold i forbindelse med forskningsvirksomhet i Innovest. UiB startet gransking. Granskingen førte til at Helsedepartementet i 2012 trakk sine forskningsmidler ut av selskapet.

I 2012 satte Helse Bergen i gang egen gransking. En Deloitte-rapport utløste full gjennomgang og omstrukturering av selskapet.

Kjernen i Innovest-saken var de såkalte personkontoene, som forskerne disponerte fritt. Personkonti med større beløp innestående er gjennomgått og pengene tilbakeført til UiB og Helse Bergen.

Dommen var en lettelse å lese, medgir Gulsvik:

– Det har vært tøft å ha hengende over seg staten og helseforetak slik jeg har hatt de siste årene. Det har vært en situasjon som kan skremme vannet av noen hver.

Selv om Gulsvik har brukt tid og krefter på rettssakene har han også funnet tid til forskning. Et 20-talls publikasjoner er det blitt siden han sluttet å få lønn.

Gigantkontrakt

Amund Gulsvik var overlege ved lungeavdelingen på Haukeland, og professor ved UiB, da han i 2002 landet en svær kontrakt med legemiddelkonsernet Glaxo­SmithKline (GSK).

GSK stilte 16,8 millioner kroner til rådighet for kols-forskningen til Gulsvik. Forskningsselskapet Innovest tok hånd om pengene.

I et intervju med BT har Gulsvik fortalt at han sto grytidlig opp og jobbet med kols-prosjektet før og etter sine andre jobber. For dette førte han timer og fikk betalt fra Innovest.

I første runde ble et stort antall kols-syke og friske hordalendinger undersøkt. Etter tre år var feltarbeidet unna­gjort, men bare halvparten av pengene brukt. De resterende åtte millionene ble overført til en konto hos Innovest som Gulsvik disponerte.

Stengte kontoen

I 2011 ble Gulsvik pensjonist, men la ikke inn årene. De neste årene hevet den pensjonerte legen 600.000-700.000 kroner i året fra Innovest-kontoen sin.

Da Helse Bergen gransket Innovest-systemet, oppdaget de Gulsviks millioner og sørget for å få stengt kontoen.

Et kjernespørsmål i Gulsvik-saken har vært om Helse Bergen og UiB var part i avtalen med GSK. Det var de ikke, konkluderer lagmannsretten.

Siden Innovest overførte gjenværende 3,5 millioner til Helse Bergen i 2014, tilhører disse pengene institusjonene. Men her er altså lagmannsretten delt. Siden UiB og Helse Bergen ikke var part i avtalen, kan de heller ikke eie pengene, sier mindretallet.

– Var behov for å rydde

– Vi er fornøyd med at retten sier restmidlene i våre. I Innovest-saken har eierskap til forskningsmidlene vært et viktig tema, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.

– Var det ikke unødvendig hardt av dere å nekte en pensjonert forsker betaling for arbeidet han gjorde?

– Dommen viser at det var behov for å rydde i Innovest. Arbeidsavtalen til Gulsvik var signert av ham selv både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi mente den var ugyldig. Retten sier det motsatte.

– Gulsvik sier han vil forske videre. Får han det?

– Det må bli innenfor felt vi er opptatt av. Det må vi komme tilbake til, sier Hansen.

– Gulsvik disponerer pengene

Håkon Brækhus, advokat for Gulsvik, sier spørsmålet om eierskap er uvesentlig for dem:

– Gulsvik har rett til å disponere pengene, det fastslår tingretten. Motpartens anke er avvist, bortsett fra det ene punktet som går på eierskapet til pengene. Etter vårt syn har Gulsvik derfor full rett til å forske videre, sier Brækhus.

UIB, Helse Bergen og Innovest må dekke Gulsvik saksomkostninger i to rettsinstanser, til sammen ca. tre millioner kroner.

Her kan du lese hele dommen.