LÆRERIKT: Barnehagesjef i Akasia, Edle Damm, er glad konflikten er over. – Den har vært lærerik, og nå når rammebetingelsene er klare, kan vi jobbe sammen for å skape gode og trygge barnehager. FOTO: Rune Sævig

– Nå er jeg grådig glad

– Det har vært tøft og krevende, men nå er jeg bare grådig glad for at streiken er over, sier barnehagesjef i Akasia, Edle Damm.