Tilskuerne til Bergen City Marathon bør vurdere å ha med paraply, men neste uke kan vi få temperaturer over 15 grader.

Solen og varmen som vi forbinder med vår, har brukt til tid på å komme. Etter snø og regn i helgen er det heldigvis håp om vår snart, ifølge meteorolog Martin Granerød hos Vervarslinga på Vestlandet.

– I dag er det jo veldig flott. Det kan jo komme en og annen byge, men foreløpig ser det bra ut. Det samme gjelder i morgen, men da er det høyere sannsynlighet for regn eller sludd. På fredag og lørdag skal et lavtrykk passere oss, så det kan komme noen regnbyger disse dagene.

Nedbør under Bergen City Marathon

De som skal løpe Bergen City Marathon på lørdag bør altså følge ekstra godt med på værmeldingen de neste dagene. Om det blir sol eller regn er fremdeles usikkert.

– Det ser ut som det vil bli noe lavtrykksaktivitet, som kommer til å gi skyet vær og nedbør. Temperaturene skal ligge på mellom 5–10 grader. Mot kvelden blir det litt bedre, da kommer været til å bli finere. Men dette er noen dager til, og lavtrykksbanen kan forandre seg.

StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen melder også lavtrykk denne maraton-helgen.

– Både fredag og lørdag vil det dannes noen regnbyger. Det skal sies at det sannsynligvis bare vil gå noen byger av og til, ikke noe sammenhengende regn.

Våren er på vei

Fra 1. mai kommer kanskje våren vi lenge har ventet på, ifølge Granerød. Det er håp om å få temperaturer over 15 grader neste uke.

– Det er i hvert fall håp om å få litt av den den våren de som liker sol og varme vil ha, ikke den kalde våren som vi har hatt så langt, sier Granerød.

Hansen i StormGeo har også et håp om sol og varme neste uke.

– Vi ser at det blir en gradvis bedring allerede fra søndag av, og sikkert en god del sol. Det tar likevel litt tid før varmen kommer, men det er ikke umulig at temperaturene kan stige over 15 grader mandag 1. mai om ettermiddagen. Det kan være temperaturene blir enda høyere på tirsdag og onsdag, men her er prognosene veldig usikre. Det kan også bli kjøligere, sier Roar Inge Hansen.