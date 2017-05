Mannskapet om bord i Redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» så helikopteret styrte i sjøen.

Onsdag kveld var Redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» tilfeldigvis på et slepingsoppdrag i området Sandviken da et helikopter styrtet i sjøen.

– Vi observerte et helikopter som gikk i sjøen, kvittet oss med slepet og gikk i posisjon med én gang, sa skipper Espen Johan Hole til Bergens Tidende i går.

Tre personer var om bord i helikopteret da det styrtet like utenfor Elsesro i Sandviken ved 21.25-tiden.

– Hadde verken pust eller puls

Torsdag morgen forteller operativ leder i Bergen sjøredningskorps, Simon Ravn, at «Bjarne Kyrkjebø» bare var 800 meter unna da helikopteret styrtet.

– De tre om bord hadde bare to minutter på seg til å forbedere seg før de var fremme ved ulykkesstedet. De tenkte det verste. Da de kom frem så de to personer sitte opp på de gule flottørene på undersiden av helikopteret, og en tredje person ligge over en av flottørene, sier Simon Ravn.

Ravn var ikke selv med på redningsoppdraget, men ble varslet om ulykken og hadde tett kontakt med mannskapet underveis.

– De to som satt oppe var i sjokk og hadde kuttskader, men var ellers i god form. Tredjemann var bevisstløs og hadde verken pust eller puls.

Ravn forteller at to av mannskapet satte i gang med hjerte- og lungeredning på akterdekket, mens skipperen hadde kontakt med kystradioen som kontaktet ambulanse.

– De holdt på med hjerte- og lungeredning i fem minutter før ambulansen kom. Så overtok ambulansepersonell og holdt på i ti minutter før de tok han med seg, sier Ravn.

– Mannskapet gjorde en kjempejobb

Med kulde og bare fire-fem grader i vannet var den raske innsatsen på stedet, avgjørende tror både politiet og Redningsselskapet.

– At de kom dit såpass kort tid etter ulykken har trolig vært avgjørende for at disse tre personene kom opp av sjøen så raskt som de gjorde, sa politiets innsatsleder Frank Listøl i går.

– Mannskapet gjorde en kjempejobb. Jeg mener det er grunnen til at ikke tre stykker omkom i helikopterstyrten i går, sier Ravn.

Ravn sier at mannskapet er veldig preget av hendelsen, og at de blir fulgt godt opp.

– Nå er det viktig å skjerme dem og ta var på dem. Vi har skrytt mye av dem det siste døgnet. Det fortjener de virkelig.

Onsdag kveld meldte Helse Bergen at to av mennene er lettere skadet, og tredje er alvorlig skadet.