Bompengeinntektene blir 2–300 millioner kroner lavere i året enn tidligere beregnet. – Uaktuelt å sette opp takstene ytterligere, sier byrådslederen.

Det er Statens vegvesen som har finregnet på hvor mye bompengeinntekter man kan få inn i den nye bompengepakken, som partene i Bergensprogrammet ble enige om 6. april.

Den nye pakken innebærer utvidelse av bomringen og nye takster. Disse takstene står fast, uavhengig av de nye opplysningene.

Fakta: Dette er de nye satsene Elbil: Gratis inntil elbilandelen når 20 prosent, deretter 10 kroner (20 kr i rushet).

Bensin/hybrid: 23 kr (48 kr i rushet)

Diesel: 28 kr (53 kr i rushet)

Tunge kjøretøy, Euro 6: 35 kr (70 kr i rushet)

Euro 5 og eldre: 65 kr (115 i rushet)

Vet ikke konsekvensene

På grunn av at effekten av timesregelen er større enn tidligere antatt, viser det seg nå at årlige inntekter i bomringen blir mellom 1 og 1,1 milliarder, ikke 1,3 milliarder som tidligere anslått.

Det betyr at de årlige inntektene blir rundt 250 millioner kroner lavere enn man hittil har gått ut fra.

Timesregelen betyr at man bare betaler en gang selv om man passerer flere bomstasjoner i løpet av en time. Regelen skal sikre at de som betaler i dag ikke betaler mer når de ytre bompunktene innføres, i følge byrådet.

«Kvalitetssikringen av bypakken har vist at den foreslåtte timesregelen i bompengeopplegget gir større effekt enn forventet. Dette betyr at flere bilister får rabatt og at bilistene samlet sett vil betale 250 millioner kr mindre i bompenger enn forventet per år. Samtidig reduseres bompengene som kan brukes på samferdselstiltak i regionen med samme beløp» skriver regionveisjef Helge Eidsnes i en pressemelding.

Kan bety forsinkelser

Ingen kan tirsdag si hvilke konsekvenser dette vil få.

«Prosjektporteføljen i bypakken ligger fast, men det blir en strammere porteføljestyring» skriver Eidsnes.

Men veivesenet medgir at inntektstapet vil få betydning for tidsplanen for når prosjektene skal være ferdig.

«Reduserte bompengeinntekter vil kunne påvirke tidspunktet for gjennomføring av tiltak» heter det.

Legger ikke på

«Det er uaktuelt for oss å legge på satsene for å kompensere» skriver byrådsleder Harald Schjelderup i en kommentar til BT.

Partene som forhandler om byvekstavtalen har foreløpig konkludert med at de bompengesatsene og rabattsystemet som er lagt til grunn i forhandlingen vil ligge fast. Reduksjonen av inntekter vil håndteres gjennom den ordinære porteføljestyringen av byvekstavtalen og bypakken, skriver veivesenet.

Onsdag er det tillyst en stor aksjon mot pombengeøkningen og -utvidelsen. Schjelderup mener dagens nyhet setter aksjonen i «et merkelig lys».

Han viser til at Stavanger skal ta inn mye mer inntekter i sin planlagte bomring, enn det Bergen skal.