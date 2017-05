Kjellrun Lied (21)

- Eg er stolt av å vera dotter til mamma og pappa. Dei er gode føredøme for meg. Draumen min er å verta psykolog, men det viktigaste er at eg vil gjera ein forskjell, gjera noko som er bra for andre. Foreldra mine ser folk og aksepterer alle. Dei driv ungdomsklubb, sundagsskule og speidar i heimbygda mi, Liabygda. Dei er flinke til å få ungdomane med.