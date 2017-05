Fredag morgen trodde Siri Økland hun skulle få en stor semitrailer inn i huset sitt i Sydnessmauet.

– Jeg sto på kjøkkenet og hørte en enorm lyd rett utenfor veggen. Jeg løp til vinduet og så rett ned på førerhuset til en stor semitrailer. Jeg kunne tatt på den, sier Siri Økland.

Økland bor i Sydnessmauet og forteller at gatene i området er veldig små og trange.

– Sjåføren har nok forvillet seg opp Sydneskleiven på grunn av en dårlig GPS, og fant nok fort ut at han burde snu.

Siri Økland

– Holdt pusten

Økland sier hun var vitne til litt av en snuoperasjon.

– Han måtte smyge og lirke seg inn til husveggene og trappene, og det var veldig liten klaring. Han hadde buskene som står ved husveggen vår inn i førerhuset, sier hun.

Ifølge Økland hadde sjåføren verken ryggesensor eller en følgesvenn som kunne hjelpe ham med snuoperasjonen.

– Vi har alle forsøkt å snu en bil, og vet at det er mye å holde orden på. Jeg holdt pusten og ventet bare på lyden av bil mot vegg, men den kom aldri.

– Lettet sjåfør

Hun forteller at hun etter hvert fikk innsyn til førerhuset, og der kunne hun se en uhyre konsentrert sjåfør.

– Kroppsspråket hans da han skjønte at han slapp og lirke mer, var fantastisk. Han var så lettet. Jeg er også imponert over at han klarte å snu på den lille plassen. Han hadde stålkontroll, sier hun.

Siri Økland jobber på desken i Bergens Tidende, og delte bildet først på Facebook.