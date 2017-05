Den britiske stjernepiloten Quentin Smith fortalte mandag ettermiddag om de dramatiske sekundene som kan ha reddet livet til hans to venner.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag fortalte Smith om den dramatiske styrten og etterfølgene. Først kunne han meddele at den 57 år gamle mannen innlagt på Haukeland sykehus etter helikopterulykken forrige onsdag har blitt identifisert som advokat David Tang.

Ulykken endte med at piloten Smith, en 62 år gammel mann identifisert av Smith som eieren av yachten «Bacarella» og Tang styrtet i sjøen.

På pressekonferansen kunne Smith fortelle at han kun minutter før hadde fått oppløftende nytt om tilstanden til Tang.

Fakta: Quentin Smith Quentin Smith har vært i Norge flere ganger tidligere, og skulle etter planen være med på superyachtens seilas langs kysten. Hans tidligere meritter har også gitt ham plass i Guinness rekordbok. I 2002 ble han og en landsmann de første som landet på Nordpolen med et énmotorshelikopter. Tre år senere gjentok de bedriften ved å lande på Sørpolen. 52-åringen har tidligere vært involvert i dramatiske situasjoner med helikopter. I 2003 måtte han nødlande utenfor kysten av Chile. Smith grunnla HQ Aviation, selskapet som eier Airbus H125-helikopteret som var involvert i ulykken onsdag.

– David Tang, som ligger hardt skadet på sykehus, rører på seg. Han ligger ikke lenger i respirator og narkosen er fjernet. Jeg er ikke lege og omtaler dette kanskje feil, men for oss er dette strålende nyheter, sa Smith fra podiet.

Pressetjenesten ved Haukeland sykehus ønsket ikke å kommentere Tangs status mandag ettermiddag.

Langvarig vennskap

Smith omtalte sitt mangeårige vennskap med Tang og deres felles lidenskap for å fly helikopter. Sammen reiste de fra London via Skottland til Bergen for en tidagers tur for å se Vestlandet og fjordene.

Han viste frem et bilde av Tang med hans kone og seks barn.

– Konen til Tang har ikke forlatt hans side, sa Smith før han fortalte mer om livet til David Tang.

– Han dukket opp i Storbritannia som 17-åring, skaffet seg utdanning og ble advokat. Han har hjulpet mange mennesker. Som guttunge i Hongkong skaffet Tang familien inntekter ved å selge fisk før han gikk på skolen om morgenen.

Piloten har fått skryt av undersøkelsesleder Hans Herdahl i Statens havarikommisjon for innsatsen etter ulykken. Sammen med havarikommisjonen bekreftet politiet mandag formiddag at ulykken ble forårsaket av en løs presenning som havnet i rotoren ved landing på yachten «Bacarella».

– Vi kunne ikke vært heldigere når ulykken først skjedde, sa Smith og roste den raske og gode hjelpen de fikk fra Redningsselskapet, som befant seg kun 800 meter unna ulykkesstedet.

På spørsmål om han ser på seg selv som ansvarlig for ulykken, valgte han å ikke svare.

– Det er vanskelig å si.

Undersøker presenning

Piloten ønsket ikke å si hvorvidt han så presenningen bevege seg før han valgte å avbryte landingen, men han skal ha uttalt til Havarikommisjonen at han ble gjort oppmerksom på den løse presenningen rett før ulykken skjedde. Videoer viser hvordan helikopteret stiger raskt rett før presenningen treffer rotoren.

Havarikommisjonen har foreløpig ikke bekreftet om presenningen var sikret før Smith gikk inn for landing.

– Det er helt åpenbart at en presenning ikke bare skal fly opp slik det har gjort i denne ulykken. Den har ikke vært godt nok sikret, sa Herdahl til BT mandag formiddag.

– Var presenningen sikret i det hele tatt?

– Det har vi ikke fått gode nok svar på ennå, sa han.

Tre tanker i hodet

Da Smith forsto at helikopteret fikk problemer, hadde han tre tanker i hodet. Først gjaldt det å ikke treffe yachten, den andre var å lande helikopteret på en trygg måte. Deretter gjaldt det å evakuere.

– Det viktigste var å ikke treffe båten og minske hastigheten vi traff vannet med mest mulig.

Da helikopteret traff vannet, la Smith all lærdom til side for å redde vennene. Etter han selv kom til overflaten, svømte piloten inn i cockpiten og utløste nødflytemidlene. På den måten forhindret han at helikopterkroppen sank mot dypet.

– Ved å utløse nødflytemidlene kunne jeg gjøre mer skade for helikopterkroppen lå i en slik vinkel i vannet at det ville føre til et voldsomt rykk og potensielt gjøre det vanskeligere å komme seg ut av cockpit. Jeg måtte ta avgjørelsen på et brøkdels sekund.

Mens Tang kom seg til overflaten på egen hånd, dykket Smith ned for å redde tredjemann.

– Sikten var dårlig, kun én meter. Jeg så en arm og trakk i den så hardt jeg kunne, sa Smith fra scenen og kjempet flere ganger mot tårene.

Bekreftet eieren av båten

Hvem eieren av Bacarella er, har foreløpig vært et mysterium. På spørsmål fra BT om forholdet mellom Smith og eieren av yachten, bekreftet Smith at eieren var den tredje personen om bord helikopteret, hittil kun kjent som en 62-åring.

– Han er en god venn gjennom mange år. Han er advokat og et godt menneske som har hjulpet mange. Det er ikke min oppgave å fortelle mer om ham eller yachten, sa Smith om vennen han kun identifiserte med fornavnet Charles.

Vil ikke slutte å fly

– Har du tenkt til å slutte å fly på grunn av ulykken? spør en journalist i salen.

– Å nei! Å falle i vannet er en dum ting, å svømme er farlig, hester er farlig, men å fly er vidunderlig. Det mest vidunderlige som fins, sier Smith.